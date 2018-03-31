От Игоря Николаева остались только усы

Время не пощадило никого, в том числе и молодого отца — Игоря Николаева . Ему явно тяжело двигаться во время исполнения песен, да и концертные костюмы пришлось сшить новые. Мужчина заматерел с возрастом, прибавка в весе стала заметна невооруженным глазом. В своем «Инстаграме» певец выложил совместное фото с Сергеем Шакуровым, они отдыхают в уличном кафе Баден-Бадена.

«Фруктовый чаек на свежем воздухе с другом, гениальным актером Сергеем Шакуровым. Каюмыч, дорогой, спасибо за душевные денечки!», — подписал снимок Николаев.

Подписчики буквально набросились на него с критикой. Мол, отдых пошел певцу не на пользу. «Вы в Баден-Баден ради похудательной клиники ездите?» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru.), «Игоря не узнала, уже совсем не тот», «Он теперь больше на Преснякова-старшего похож, чем на себя», — считают подписчики.