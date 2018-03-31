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Глава миссии ЕС в Молдавии осудил введенный властями запрет на телепередачи из России
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Глава миссии ЕС в Молдавии осудил введенный властями запрет на телепередачи из России 

ТАСС 51 минуту назад
КИШИНЕВ, 31 марта. /ТАСС/. Глава представительства Евросоюза в Молдавии Петер Михалко осудил введенные властями ограничения на трансляцию российских телеканалов.
"Общий запрет доступа к источникам информации — это не европейский стандарт. Мы хотим, чтобы молдавская сторона в своем законодательстве приняла европейские стандарты, которые существуют во многих странах Европейского союза", — заявил дипломат в интервью молдавскому телеканалу RTR. Он отметил, что «борьба с пропагандой и дезинформацией нужна, но важно осуществлять мониторинг и выявлять реальные нарушения, а затем с ними бороться».
Михалко высказал мнение, что граждане должны получать информацию, которая соответствует действительности, и на ее основе формировать мнение, но в то же время признал, что в Молдавии «ее очень мало», поэтому необходимы независимые СМИ.
В конце прошлого года парламент Молдавии принял закон о борьбе с иностранной пропагандой. Под запрет попали новостные и аналитические программы с военным и политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, в числе которых Россия.
Президент Молдавии Игорь Додон отказался утвердить закон, власти Гагаузской автономии также отказались выполнять его. После того, как Додон отклонил этот документ, подпись под ним с разрешения Конституционного суда поставил спикер парламента Андриан Канду.
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