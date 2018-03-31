В составе хозяев поля в стартовом составе выйдет экс-игрок «Крыльев» Андрей Часовских, выступавший за молодежный состав волжан в 2009-10 годах. Еще один экс-самарец голкипер Денис Вавилин остался в запасе.
"Тамбов": 1 Смирнов, 96 Быстров, 33 Гультяев, 4 Овсиенко, 2 Рыбин, 3 Мищенко, 81 Младен, 6 Дутов, 70 Мурнин, 10 Бирюков, 15 Часовских.
Запасные: 21 Вавилин, 23 Шабанов, 19 Михалев, 30 Трусевич, 8 Рыжков, 11 Шевчук, 7 Чернышов.
"Крылья Советов": 14 Конюхов, 3 Ятченко, 6 Надсон, 7 °Cоболев, 8 Корниленко, 9 Чочиев, 10 Алиев, 15 Зотов, 25 Кулик, 64 Ланин, 90 Бурлак.
Запасные: 28 Леонов, 2 Башкиров, 4 Таранов, 5 Гаджибеков, 20 Мияйлович, 22 Самодин, 27 Кленкин, 42 Тихонов, 77 Георгиевский.