Памятник участникам Второй мировой в США придется ставить на частной земле

Как в Америке хранят наследие отношений — самолеты, которые шли в СССР по ленд-лизу? Однако кто и почему испугался ставить памятник погибшему во время Второй мировой войны советско-британскому экипажу?

Американская летающая лодка Catalina. В годы Второй мировой войны ее поставляли по ленд-лизу в Советский Союз. И сейчас этот «старичок», которому больше 75 лет, попытается взлететь.

Самолет разбегается по взлетной полосе. Летчик внимательно прислушивается к звуку двигателей и все-таки не решается поднимать ветерана в воздух — сильный боковой ветер.

"Очень непростое управление: тяжелый штурвал, тяжело нажимаются педали. На нем очень сложно летать", — рассказал Эл Ниц, начальник цеха по ремонту военных самолетов.

В начале войны немецкие бомбардировщики уничтожили почти все советские гидросамолеты — 600 летающих лодок — без которых Военно-морской флот как без рук. И только к 1944 году удалось договориться о поставках из Америки.

У Catalina были мощное вооружение и отличный обзор. Стрелки, находились в стеклянном куполе, он легко открывался: удобно было рассматривать морскую гладь, искать сбитых летчиков, а если надо отсюда можно было вести огонь из пулеметов как по вражеским самолетам, так и по кораблям.

В Советский Союз успели переправить 160 Catalina. Один экипаж — с руководителем авиагруппы полковником Васильевым — разбился в июне 1944-го в Норвегии . Была и еще одна авария.

11 января 1945 года с военной базы города Элизабет-Сити взлетает Catalina с советским-британским экипажем, но через несколько секунд самолет заваливается на крыло и падает в реку Пасквотанк. Погибают пять членов экипажа: четыре советских летчика и один радист — канадец из Королевских ВВС Британии. Остальных спас подоспевший катер.

"Спасатели увидели, что часть экипажа находится на плоскостях, то есть людей сняли, стали их спасать, увидели, как всплыл штурман. Советский штурман Валентин Левин всплыл, потом нырнул обратно, приподнял англичанина, которого он вынул из кабины и который был зажат обломками, а сам выплыть не мог: То есть он его фактически спас, сам при этом утонул", — рассказал Максим Алексеев , руководитель представительства по организации военно-мемориальной работы за рубежом Минобороны РФ

Известно, что штурмана Валентина Левина доставили в Советский Союз и он похоронен на Донском кладбище, а что стало с капитаном Чикиным и двумя техниками, никому неизвестно.

Несколько лет назад появилась идея поставить памятник летчикам, которые участвовали в проекте «Зебра». Уже был готов макет.

США. Памятник летчикам трех союзных армий должны были установить в самом центре Элизабет-Сити, на набережной реки, которая и забрала их молодые жизни. Но городской совет запретил устанавливать памятник из-за сложной политической обстановки между Россией

"У меня нет никакого своего мнения об этом. Мой городской совет решил, что статуя не должна быть установлена. Это все, что я могу сказать", — отметил сити-менеджер города Ричард Олсон

В городском совете на полном серьезе заявили, что русские могут вмонтировать в памятник шпионскую аппаратуру и подключаться к местным компьютерным сетям, ведь в Элизабет-Сити — база береговой охраны, а рядом, в Норфолке , швартуются авианосцы ВМФ США.

"На заседании совета выступил один из жителей. Он сказал, что есть опасность, — российское правительство участвует в хакерских атаках на США. В частности, это было во время президентской кампании 2016 года", — сказал Ричард Олсон.

Идею о троянском коне русских хакеров выдвинул на собрании городского совета его член Джон Уолтон, но повторить свое гениальное предположение нам на камеру он почему-то отказался.

Учитель музыки Билли Коудел еще с тремя членами совета голосовали за установку памятника, но оказались в меньшинстве. «Этот памятник — большой подарок российского государства нашему городу. Это не только памятник советским летчикам, но и англичанам, и американцам, сражавшимся вместе», — уверен Коудел.

Владелец сохранившейся Catalina Джеральд Яген тоже недоумевает, как русские хакеры смогли «взломать» историческую память большей части городского совета Элизабет-Сити.

"Америка теперь уже не союзник России, в этом и проблема. Но ведь погибли не только наши, но и русские люди. Мы не должны забывать об этом. Мемориал, конечно, нужен в Элизабет-Сити", — отметил Яген.

Джеральд Яген — владелец частного авиамузея Второй мировой войны в Вирджинии. В его коллекции — раритетные «Яки» и «МиГи». Все не только прекрасно сохранилось, но еще и летает.

"Почему проблемы между Америкой и Россией сегодня не дают поставить памятник армиям сражавшимся вместе тогда? Люди приходят в музей, и они ничего не знают о русских. Они видят российский самолет и думают: «Хм, это российский самолет». Но они даже понятия не имеют, что мы сражались на одной стороне в той войне против Германии Японии ", — сказал Джеральд Яген.

Этот памятник, наверное, украсил бы маленький уютный американский городок, где главные достопримечательности — водонапорная башня прямо над зданием муниципалитета, гуси на идеально стриженных газонах и непременный звездно-полосатый флаг у каждого дома.

"Здравый смысл восторжествует, и люди должны понимать: это — общая история, это было, это правда. Действительно, две великие нации сражались против мирового зла, и такие вещи не должны быть ни забыты, ни оплеваны", — уверен Максим Алексеев.

Алексеев в российском посольстве занимался военно-мемориальной работой от Министерства обороны. Несколько лет посвятил розыскам участников операции «Зебра» и вел переговоры по установке памятника трем союзным летчикам. Недавно Госдеп США включил его в список высылаемых из страны дипломатов, и Алексееву срочно пришлось паковать чемоданы.

"Жаль, что не успели памятник поставить. Все было готово, шло ровно, все было хорошо, отличный проект, красивая тема — все было замечательно. А в последний момент что-то не срослось, очень обидно", — жалуется Алексеев.

С памятником обязательно получится. Бизнесмен из Вирджинии Джерри Яген уже связался с нашим посольством и предложил территорию своего аэродрома и музея для установки мемориала.

"Раз мы не можем поставить памятник в Элизабет-Сити, мы поставим его Вирджиния-Бич. И огромное количество туристов, которые приезжают ко мне, увидят и советские самолеты, и советский ангар, и монумент", — говорит Яген.

Это его частная земля, и никто не может запретить ему на ней чтить память о солдатах Второй мировой.