Чтобы не было заторов на Московском предлагают убрать колонны под мостом

Несколько лет назад, когда власти города решали отменить или нет левый поворот с Московского шоссе на улицу Вокзальную, то провели большую работу и с населением, и с общественностью. Об этом RZN.AIF.RU рассказал руководитель научного центра транспортного моделирования и планирования Сергей Постнов «В частности, наша организация изучала возможности перекрёстка при отмене поворота на Вокзальную. Вывод был однозначный: надо убирать поворот. В этот раз нашего мнения не спросили, — продолжает эксперт.