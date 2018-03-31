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Чтобы не было заторов на Московском предлагают убрать колонны под мостом
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Чтобы не было заторов на Московском предлагают убрать колонны под мостом 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Несколько лет назад, когда власти города решали отменить или нет левый поворот с Московского шоссе на улицу Вокзальную, то провели большую работу и с населением, и с общественностью. Об этом RZN.AIF.RU рассказал руководитель научного центра транспортного моделирования и планирования Сергей Постнов.
«В частности, наша организация изучала возможности перекрёстка при отмене поворота на Вокзальную. Вывод был однозначный: надо убирать поворот. В этот раз нашего мнения не спросили, — продолжает эксперт.
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