Как Россия царя себе выбрала

России завершились очередные выборы президента на пост президента. Если бы не конституционные условности, многие избиратели с готовностью отдали бы избраннику не только свой голос, но и право пожизненно управлять всей страной. А почему нет! Выборы царя — это в России уже проходили.

— XVII век. Революция в Нидерландах , в Англии , французская Фронда. Стремление ограничить власть монарха. А на Руси народ собирается и выбирает себе царя. Зачем? Не можем без твердой руки?

— В Смуту думали совсем не о «твердой руке», а о возвращении к порядку «как при прежних государях бывало». Главным в разные времена остается понятие о справедливости, которая и была основой утвержденного традицией государственного устройства.

— Не логичней было бы выбрать иноземного сюзерена, тем более что рассматривались разные варианты?

— Конечно, логичнее. Основная проблема передачи власти в Смуту состояла в утверждении ее Божественной природы после того, как пресеклась династия Рюриковичей.

В этом не было ничего необычного, русские цари и в XVI, и в XVII веках претендовали на польскую корону. Поэтому и королевичу Владиславу — сыну польского короля — присягнули все жители Русского государства. Шведского королевича на русском троне хотели видеть и в Первом, и во Втором земских ополчениях… Однако не получалось выполнить главное требование о переходе иноземных претендентов на царскую власть в православие.

Патриотизм тогда, конечно, тоже существовал, это универсальное чувство, но выражалось оно по-другому, хотя и знакомыми словами. Например, ополчение Минина и Пожарского рассылало грамоты своим сторонникам в 1612 году, в которых призывали «за свою веру и за отечество стояти». Здесь, на мой взгляд, содержится прямая отсылка к «Сказанию о Довмонте» — псковском князе, боровшемся с Литвой в XIII веке.

Только когда рухнули надежды на призвание королевичей из других государств, представители разных чинов договорились на Земском соборе избрать царя из русских родов.

Он, государь, благочестивый царь и великий князь Михаило Федорович, всеа Росии самодержец…Псалтырь 1615 года

— Ладно русский, но почему именно Романов ? Молодой, поэтому поддается влиянию? Но ведь таких молодых много было.

— Молодость Михаила Романова была на руку, потому что он не участвовал в политической борьбе прошлых лет, не получал служебных назначений, когда бы он оказывался ниже других по службе. Самое важное преимущество Михаила Романова состояло в родстве этого претендента с ушедшей династией Рюриковичей.

Вообще, только с исторической дистанции нам может казаться, что Михаил Романов был единственным претендентом, но это не так, ведь его даже не было в Москве в момент избрания на престол. Более того, не меньше, если не больше шансов было у главного освободителя Москвы.

— У Пожарского?

— Нет, речь о человеке, чей вклад в освобождение Москвы в 1612 году помнят только историки, — о боярине — князе Дмитрии Тимофеевиче Трубецком. Именно он был главным руководителем объединенного земского ополчения, освободившего Москву.

Князь Трубецкой проиграл Романовым, сумевшим выставить не одного, а нескольких кандидатов. Определяющей стала поддержка кандидатуры Михаила Романова вольными казаками, почти два года воевавшими в «таборах» под началом князя Трубецкого, но отказавшими ему в поддержке. Хотя были и предвыборные пиры, и агитация, и опора на московскую улицу.

Не стоит искать какую-то сразу сложившуюся вокруг Михаила Романова партию сторонников, тогда не было никакого партийного разделения. Речь шла о выборе общего царя, чья власть освящена Богом. Важнейший из мирских мотивов состоял, видимо, в каком-то договоре отказа от мести за прежнюю поддержку других претендентов.

Досье

Михаил Федорович (1596–1645)

Основатель династии Романовых. Родился в семье боярина Федора Романова , будущего Патриарха Филарета. Детство провел в ссылке. Правителем избран в 16 лет. Несколько лет государственные грамоты подписывались одновременно от имени царя и его отца, Патриарха. Умер в 49 лет.

— Насколько при этом самостоятельной фигурой был Михаил Федорович?

— Представьте, как этот 16-летний юноша, не помышлявший о царской власти, должен был начинать свое правление. Конечно, чаще всего действовал даже не он сам, а имя царя, признанного всеми на Земском соборе, чего долго не было в Смуту. Какое-то время этим даже пользовались его близкие родственники, которым была открыта широкая дорога в Думу , к чинам и должностям. Но провал элиты и самих Романовых, оказавшихся во времена осады Москвы заложниками польского гарнизона, еще был слишком свеж в памяти. Поэтому молодому царю приходилось считаться с разными интересами в Боярской думе, а также с мнением Земли, как тогда называли представителей разных чинов из городов и уездов Русского государства.

— А соборы при нем реально что-то решали или выполняли декоративную функцию?

— Соборы — не парламент, это надо четко понимать, несмотря на присутствие элементов избирательной демократии: выборы представителей от разных чинов и территорий, обсуждение предлагавшихся решений.

В первые годы правления Михаила Романова соборы нужны были для подтверждения легитимности власти и распределения ответственности в принятии неизбежных решений.

— В чем тогда его главный успех и главная неудача?

— На время первого царя из династии Романовых пришелся выход из Смуты, причем успешный, и этим все сказано.

За тридцать лет было много событий, но основные успехи и неудачи по-прежнему были связаны с политикой по отношению к Речи Посполитой. После поражения в Смоленской войне в начале 1630-х годов царь Михаил Федорович сумел сосредоточить силы на борьбе с крымской угрозой, построил Засечную черту, подготовил союз с польским королем Владиславом IV, завершая целую историческую полосу противостояния двух государств.

— С учетом этого какая у царя была репутация? По-современному — какой рейтинг?

— Если обратиться к политическим делам о «слове и деле» государевом, где фиксировались речи и толки разных людей о царе и делах царства, то мы, конечно, удивимся степени неуважения к царской власти. Но челобитные они все равно подавали на имя царя, от которого ожидали решения всех своих проблем.

Истфакт

— Появился на свет, когда его отцу было больше 40 лет, солидный по тем временам возраст.

— Свадьбе с его первой избранницей Марией Хлоповой помешали ложные слухи о ее болезни.

— Провел первую в России перепись поместий и вотчин.

— У царя родились 10 детей, но до совершеннолетия дожили из них только четверо, и лишь один из них мальчик — будущий государь Алексей Михайлович.

— Похоронен Михаил Федорович в Архангельском соборе Московского Кремля.

— Вдова царя Евдокия пережила мужа всего на месяц.