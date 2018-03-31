На Мещерском озере закрыли пешеходный мост

О закрытии мостика сообщил житель микрорайона Мещерское озеро.

— На ремонт закрыт южный пешеходный мост через озеро, — рассказал корреспонденту NN.RU Максим Гильманов. — Я увидел, сфотографировал, выложил в соцсеть. Надо же людей предупредить. А то начнут ходить по льду. Это очень опасно! Учитывайте в своем пешем маршруте. Обходите озеро по второму мосту или через улицу Бетанкура.

Начальник отдела коммунального хозяйства и содержания дорог администрации Канавинского района Денис Рогачев сообщил, что за мост отвечает администрация но к ремонту его отдел отношения не имеет.

— Вам за этой информацией в городское благоустройство надо обращаться, — сообщил чиновник. — Я не могу сказать, какие работы там ведутся и надолго ли закрыт мост.

Редакция NN.RU отправила запрос в городскую администрацию.