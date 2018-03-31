Ольга Сидорова: молодежь Югры дала Наталье Комаровой шанс

Минувшая неделя была очень насыщена событиями окружного и городского масштаба.

Начну с наиболее масштабного — это «Гражданский форум общественного согласия» прошедший в городе Ханты-Мансийск

На мой взгляд, сама идея сбора инициатив молодёжи — отличный механизм привлечения лучших умов к развитию округа, повышения заинтересованности к происходящему в жизни горожан, а так же повышения политической активности.

Если раньше проекты зарождались и развивались самостоятельно, часто игнорировались органами власти, то сейчас есть уникальный шанс громко, на весь округ, самому губернатору презентовать свою идею и получить поддержку в его реализации!

Я присутствовала на более раннем форуме, проходящем в Сургуте, и прекрасно помню предложенную идею организовать конкурс «Югра-900», только на тот момент идея была сырой, и было не совсем понятно, как она будет реализованная.

Однако, получив поддержку самого губернатора, эта инициатива прогремела на весь округ!

29-30 марта тоже было представлено множество светлых идей в различных направлениях развития округа, будем ждать новых интересных проектов!

Хочется надеяться на поддержку инициатив не только в рамках форума, но и в реальной жизни!

Помимо одобрения на высшем уровне очень важна информационная поддержка, содействие профильных департаментов, которая оказывается очень редко.

И, конечно, необходима заинтересованность, активность самих жителей города и округа, их желание делать свою жизнь и жизнь округа лучше!