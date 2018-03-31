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Ольга Сидорова: молодежь Югры дала Наталье Комаровой шанс
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Ольга Сидорова: молодежь Югры дала Наталье Комаровой шанс 

Уральский меридиан 54 минуты назад
Фото: Уральский меридиан
Руководитель проекта «Музей под открытым небом», помошник депутата думы города Сургута Ольга Сидорова для ИА «Уральский меридиан» о событиях уходящей недели:
Минувшая неделя была очень насыщена событиями окружного и городского масштаба.
Начну с наиболее масштабного — это «Гражданский форум общественного согласия» прошедший в городе Ханты-Мансийск.
На мой взгляд, сама идея сбора инициатив молодёжи — отличный механизм привлечения лучших умов к развитию округа, повышения заинтересованности к происходящему в жизни горожан, а так же повышения политической активности.
Если раньше проекты зарождались и развивались самостоятельно, часто игнорировались органами власти, то сейчас есть уникальный шанс громко, на весь округ, самому губернатору презентовать свою идею и получить поддержку в его реализации!
Я присутствовала на более раннем форуме, проходящем в Сургуте, и прекрасно помню предложенную идею организовать конкурс «Югра-900», только на тот момент идея была сырой, и было не совсем понятно, как она будет реализованная.
Однако, получив поддержку самого губернатора, эта инициатива прогремела на весь округ!
29-30 марта тоже было представлено множество светлых идей в различных направлениях развития округа, будем ждать новых интересных проектов!
Хочется надеяться на поддержку инициатив не только в рамках форума, но и в реальной жизни!
Помимо одобрения на высшем уровне очень важна информационная поддержка, содействие профильных департаментов, которая оказывается очень редко.
И, конечно, необходима заинтересованность, активность самих жителей города и округа, их желание делать свою жизнь и жизнь округа лучше!
Использовано фото Департамента общественных и внешних связей Югры
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