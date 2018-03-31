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C 1 апреля в Архангельске откроют для проезда участок набережной Северной Двины
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C 1 апреля в Архангельске откроют для проезда участок набережной Северной Двины 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Архангельские автомобилисты смогут воспользоваться для проезда участком набережной Северной Двины, соединяющим улицы Воскресенская и Карла Либкнехта. Планируется, что открытие участка произойдёт в воскресенье 1 апреля, сообщает пресс-служба администрации столицы Поморья.
Как сообщил заместитель начальника управления транспорта, дорог и мостов администрации Антон Верещагин, МУП «Горсвет» провело установку соответствующих дорожных знаков.
— В соответствии с ними участок набережной Северной Двины от улицы Воскресенская до Карла Либкнехта будет считаться главной дорогой, а улица Карла Либкнехта — второстепенной, — отметил Антон Верещагин.
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