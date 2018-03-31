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На связь с космонавтами МКС готовятся выйти вологодские школьники
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На связь с космонавтами МКС готовятся выйти вологодские школьники 

Вологда.рф 19 минут назад
Фото: Вологда.рф
Соединение с международной космической станцией установится 10 апреля в Вологде в здании «Ростелекома». Такой подарок связисты делают юным вологжанам ко Дню космонавтики.
Пообщаться в прямом эфире с пилотами, которые сейчас находятся на околоземной орбите, приглашены ученики школы №35. В образовательном учреждении, которое носит имя вологодского летчика-космонавта Павла Беляева, создана детская патриотическая организация «Беляевцы Вологодчины». Именно ее участники и пообщаются с космонавтами.
«В прошлом году сотрудники «Ростелекома» были у нас в гостях, посещали музей космонавтики. Им очень понравилось, как все у нас устроено. В этом году они предложили нам ответное мероприятие и пригласили к себе в гости. Школьники поучаствуют в разговоре с космонавтами», — рассказала директор школы № 35 им. Беляева Наталия Андреева.
Сеанс связи с МКС состоится 10 апреля, в здании «Ростелекома» на Герцена, 41. Предварительно, «космический» диалог начнется в 16.30.
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