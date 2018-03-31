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В Москве дан старт месяцу всемирного информирования об аутизме
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В Москве дан старт месяцу всемирного информирования об аутизме 

Вести.Ru 25 минут назад
Руководители благотворительных фондов собрались на пресс-конференцию в Москве. По ее итогам было подписано соглашение о сотрудничестве и дан старт месяцу всемирного информирования об аутизме.
Весь апрель будут проходить специальные акции и мероприятия, которые должны помочь привлечь внимание к проблемам людей с аутизмом.
"Сбой в генетическом коде не делает для нас слово и его смысл непонятными. Мы все равно его слышим, понимаем, что имеется в виду, добавляем к этому новый смысл. На самом деле, по этому сценарию и должна происходить наша коммуникация с людьми с особенностями. Они могут сказать по-другому, но, если сделать совсем небольшое усилие, мы в состоянии их понять и принять", — заявила глава фонда Авдотья Смирнова.
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