В Москве дан старт месяцу всемирного информирования об аутизме

Руководители благотворительных фондов собрались на пресс-конференцию в Москве . По ее итогам было подписано соглашение о сотрудничестве и дан старт месяцу всемирного информирования об аутизме.

Весь апрель будут проходить специальные акции и мероприятия, которые должны помочь привлечь внимание к проблемам людей с аутизмом.