75 лет назад завершилась Ржевская битва

31 марта 1943 года закончилась Ржевская битва. Советские войска проводили наступательные операции на позиции немцев в этом районе с января 1942 по март 1943 года. Тогда Красной армии удалось отодвинуть фронт на запад и лишить противника шанса начать новую атаку на Москву . В 2007 году Ржеву было присвоено почётное звание «Город воинской славы». Однако до сих пор среди историков нет единого мнения об этих сражениях. Почему кампания Жукова и Конева по-прежнему вызывает дискуссии в кругу специалистов, разбирался RT. Не дать передышки

В декабре 1941 года успешно завершилась оборона Москвы. Советскому командованию стало ясно, что достигнута главная цель операции — не сдать врагу столицу. Более того, к этому моменту немцы были истощены, а советская группировка войск под Москвой, несмотря на понесённые потери, получила подкрепление благодаря переброске войск с Дальнего Востока и формированию новых дивизий. Это позволило начать контрнаступление, значительно отодвинувшее линию фронта на запад и снявшее угрозу немедленного захвата столицы.

Сталин счёл возможным развивать достигнутый успех, поставив перед Ставкой Верховного главнокомандующего задачу: не дать немцам передышки, наступать на запад и «обеспечить таким образом полный разгром гитлеровских войск в 1942 году».

В условиях соотношения сил Германии и СССР задача, как полагают историки, была совершенно невыполнима. Но для частичной её реализации была разработана Ржевско-Вяземская стратегическая наступательная операция.

Наступление на Ржев началось 8 января 1943 года. Основной удар наносили Калининский и Западный фронты, в операции участвовали более 1 млн военнослужащих, было задействовано свыше восьми тысяч орудий, 500 танков и самолётов. Однако в ходе операции советские войска столкнулись со множеством проблем, которые не были учтены при подготовке.

«Итоги кампании 1941 года настраивали на оптимистический лад. Наступление немецких войск под Москвой остановлено. Советское контрнаступление — успешно. Это заставило Сталина переоценить возможности Красной армии и заговорить о вероятности победы уже в 1942 году. Время показало, что это было большой ошибкой», — рассказал в интервью RT военный историк Юрий Кнутов.

В ходе контрнаступления под Москвой были разрушены коммуникации, что затрудняло снабжение и пополнение войск. Советские части понесли потери и только начали восстанавливать боеспособность после кратковременного отдыха. Красная армия значительно отставала от вермахта по насыщенности войск танками, самолётами и артиллерией.

Однако удар был неожиданным, а немцы не вполне оправились после поражения под Москвой. Первая стадия наступления оказалась успешной. Советские войска значительно продвинулись по территории Московской и Калужской областей, освободив Можайск и ряд других городов.

Но затем Гитлер принял немедленные меры, поставив во главе 9-й армии, которая приняла главный удар советских войск, талантливого генерала Вальтера Моделя. Он сумел остановить наступление. Более того, немцы окружили и разгромили 33-ю и 39-ю армии, вынудив советское командование перейти к обороне. Так завершилась Первая Ржевско-Вяземская операция.

«Точное число потерь неизвестно»

Несмотря на стабилизацию фронта, Ставку Верховного Главнокомандования тревожил Ржевский выступ, создававший угрозу войскам Западного и Калининского фронтов, — немецкое командование рассматривало его как плацдарм для наступления на Москву.

В наступлении участвовали менее полумиллиона военнослужащих, однако по сравнению с зимой войска значительно усилили — теперь они располагали танками и артиллерией. В этой операции впервые был реализован принцип массированной артиллерийской поддержки наступления, который затем активно применялся в ходе всей войны.

Продвижение вперёд шло крайне медленно. Немецкая 9-я армия за несколько месяцев подготовила глубоко эшелонированную оборону, на взлом которой уходило очень много времени. 6 августа началось большое танковое сражение, в котором советские танковые части под командованием генерала Ивана Галанина противостояли трём танковым дивизиям генерала Ганса-Юргена фон Арнима.

24 августа части генерала Конева приступили к штурму Ржева. Пять недель длились кровопролитные бои. Город обстреливался из тяжёлой артиллерии и подвергался непрерывным авианалётам. Советским войскам удалось форсировать Волгу, закрепиться на освобождённом плацдарме и подойти вплотную к рубежам немецкой обороны.

21 сентября начались бои за город, которые завершились 27 сентября его взятием. К сожалению, к этому моменту у Красной армии кончились резервы, а наступавшие части были слишком истощены. Модель же сумел подтянуть подкрепление, и Ржев вновь оказался в руках фашистов.

«Это была очень трагическая история. В ходе длительных боёв за Ржев погибли сотни тысяч наших солдат. Некоторые исследователи говорят более чем о миллионе жертв, понесённых Красной армией за время всех наступательных операций, но такие цифры больше являются предметом спекуляций. Точное число потерь неизвестно до сих пор», — пояснил Юрий Кнутов.

Удар с двух флангов

В конце ноября боевые действия возобновились. Оставлять Ржевский выступ в руках немцев было слишком опасно, поэтому было принято решение о начале операции «Марс», или Второго Ржевско-Сычёвского наступления. Планы оставались прежними: прорыв обороны вермахта и выход на рубеж Ржев — Вязьма.

На этот раз был применён удар с двух флангов. Калининский фронт начал наступление в западной части на Ржевском выступе, а Западный фронт атаковал, двигаясь навстречу Калининскому, с восточного направления.

Предполагалось, что немецкая оборона не выдержит такого штурма, препятствующего переброске резервов, и падёт. Но на практике советские войска столкнулись с такой хорошо организованной обороной, что не смогли значительно продвинуться вглубь позиций врага и к концу ноября остановили наступление.

Спустя две недели, 11 декабря, наступление возобновилось. Несмотря на тяжёлые потери, оно длилось ещё десять дней, но не привело ни к какому результату. Критики Жукова считают эту операцию, проведённую под его командованием, одной из самых больших неудач полководца.

«На Ржевском направлении всего было четыре наступательных операции, — рассказал Юрий Кнутов. — Первые три оказались весьма неудачными, а четвёртая считается успешной, хотя и здесь есть о чём поспорить».

На те же грабли

К весне 1943 года обстановка на фронтах серьёзно изменилась. Вермахт потерпел тяжелейшее поражение под Сталинградом.

Резервы немецкого командования были исчерпаны, и линия фронта начала смещаться на запад. После того как Калининский фронт занял город Великие Луки , продвинувшись на 240 километров западнее Ржевского выступа, положение 9-й армии генерала Моделя стало угрожающим: если бы Красная армия нанесла удар с юга, большая группировка немецких войск оказалась бы в окружении. Допустить такое после Сталинграда было немыслимо, и 6 февраля Гитлер отдал приказ об отступлении.

В ответ Ставка ВГК приказала вести наступление на запад силами Калининского, Западного, Брянского и Центрального фронтов. Столь масштабное и комплексное наступление должно было создать сразу несколько котлов и обеспечить полный разгром немецких войск, сопоставимый с достигнутым успехом под Сталинградом.

Но, как отмечает в своей книге «Ржевская бойня» историк Светлана Герасимова , наступление было плохо подготовлено: «Масштабность целей, надежды на стремительность и успешность наступления и одновременно — его неподготовленность, что видно даже не военному человеку. Советское верховное командование наступало на те же грабли, что и прежде». Попытки генерала Рокоссовского убедить Ставку в нереальности назначенной даты наступления оказались безуспешны.

1 марта 1943 года войска генерала Моделя начали отступать, и через два дня советские войска заняли Ржев. Но уже 2 марта вышла директива Сталина, в которой он высказал недовольство действиями командующих фронтами: «Преследование отходящего врага проводится вяло и нерешительно».

Наступление фактически шло по пустой территории, которую стремительно покидали немецкие части. Разведывательные отряды, выдвигаемые вперёд, не находили противника. Части 9-й армии дали несколько незначительных арьергардных боёв. Так, например, попытка нанести танковый удар под Ельней не принесла успеха — немцы отразили атаку и продолжили отступление.

31 марта наступление советских войск остановилось. Линия фронта отодвинулась от Москвы более чем на 100 километров, протяжённость фронта уменьшилась на 350 километров. Серия тяжёлых и кровопролитных сражений за Ржев закончилась. Несмотря на неудачи, стратегическая победа была достигнута.

По мнению Юрия Кнутова, «при выполнении последней наступательной операции Красная армия допустила ряд просчётов, из-за которых поставленная Ставкой задача — окружить и разгромить немцев — не была выполнена».

«Части группы армий «Центр» отступили на заранее подготовленные позиции, не понесли серьёзных потерь и сохранили боеспособность. Но при этом угроза Москве была ликвидирована полностью и окончательно. А ведь даже зимой 1943 года немецкие танки стояли всего в недельном переходе от Кремля», — пояснил историк.

Большое сражение за Москву

В последние 20 лет в России сформировались две школы, по-разному относящиеся к самой идее Ржевской битвы. Первая, основанная на традиционной советской историографии и представленная, к примеру, в работах профессора Александра Огнёва , полагает, что четыре фронтовых операции, осуществлённые на Ржевском выступе на протяжении более года, носили разнородный характер.

Так, операция «Марс» в ноябре—декабре 1942 года проводилась с целью отвлечь немецкие войска от действий на Сталинградском направлении, а Вторая Ржевско-Вяземская наступательная операция 1943 года была попыткой окружить отступающие от Ржева немецкие войска 9-й армии.

Вторая точка зрения, представленная тверским историком Светланой Герасимовой и отчасти поддержанная рядом зарубежных исследователей, заключается в признании комплекса операций на Ржевском выступе сражением, объединённым одним стратегическим замыслом советского командования.

Сторонники этой концепции обращают внимание на тот факт, что советской исторической науке было выгодно представить ход боёв под Ржевом как различные операции, чтобы скрыть длительные неудачи на этом направлении фронта.

Но существует и иная точка зрения на события, происходившие в 1941—1943 годах на Ржевско-Вяземском направлении.

«С моей точки зрения никакой битвы за Ржев не существует, — заявил Юрий Кнутов. — Все операции против немецких войск 9-й армии — это составные части большого сражения за Москву, которое фактически продолжалось с осени 1941 года, когда вермахт подошёл к столице, и до весны 1943 года, когда была ликвидирована последняя угроза в виде Ржевского выступа».