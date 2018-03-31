Обвиняемым в хищении 20 млрд рублей у Россельхозбанка вынесен приговор 

Оглашение приговора по делу агрохолдинга «Изумрудная страна» будет продолжено 2 апреля, сообщает сайт «ПОЛИТСИБРУ».
30 марта для оглашения приговора по нашумевшему делу агрохолдинга «Изумрудная страна» в зал судебного заседания Октябрьского районного суда Барнаула прибыли обвиняемые: руководитель холдинга «Изумрудная страна» Ольга Антипина, экс-директор регионального филиала «Россельхозбанка» Евгений Роговский, его бывший зам Константин Гладышев, бывший юрист «Изумрудной страны» арбитражный управляющий Михаил Колесников, бывший руководитель одного из предприятий агрохолдинга Елена Павловская.
Зачитывание приговора продолжалось около двух часов, по истечению которых было принято решение о перерыве в заседании до 09.00 2 апреля.
Напомним, подсудимые обвиняются в хищении кредитов у Россельхозбанка, которые, по версии следствия, были выданы сотрудниками регионального филиала на основании фиктивных документов, на сумму около 20 млрд рублей.
По данным обвинения, у преступной группировки был четкий план действий по получению кредитных займов. Так, они заранее подготовили фиктивные документы о финансовом благополучии предприятия, а после получения кредита формировали липовый отчёт о якобы целевом направлении кредитных средств.
По мнению «ПОЛИТСИБРУ», оглашение приговора 2 апреля может затянуться на весь день.