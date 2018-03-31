Обвиняемым в хищении 20 млрд рублей у Россельхозбанка вынесен приговор

Оглашение приговора по делу агрохолдинга «Изумрудная страна» будет продолжено 2 апреля, сообщает сайт «ПОЛИТСИБРУ».

Зачитывание приговора продолжалось около двух часов, по истечению которых было принято решение о перерыве в заседании до 09.00 2 апреля.

Напомним, подсудимые обвиняются в хищении кредитов у Россельхозбанка, которые, по версии следствия, были выданы сотрудниками регионального филиала на основании фиктивных документов, на сумму около 20 млрд рублей.

По данным обвинения, у преступной группировки был четкий план действий по получению кредитных займов. Так, они заранее подготовили фиктивные документы о финансовом благополучии предприятия, а после получения кредита формировали липовый отчёт о якобы целевом направлении кредитных средств.

По мнению «ПОЛИТСИБРУ», оглашение приговора 2 апреля может затянуться на весь день.