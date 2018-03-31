Ещё
Полезные советы: как выучить иностранный язык на пенсии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полезные советы: как выучить иностранный язык на пенсии 

Mos.ru 1 час назад
Фото: Mos.ru
«Границы моего языка являются границами моего мира», — считал философ Людвиг Витгенштейн. Можно ли расширить картину мира, если тебе идет шестой десяток?
«Не важно, сколько вам лет, важно желание учиться. Для начала стоит выбрать удобный способ: в группе, индивидуально с преподавателем или самостоятельно», — уверена Екатерина Морозова. Она преподает английский язык в рамках пилотного проекта для старшего поколения. Ее студенты — люди пенсионного возраста, которые только начали знакомство с английским, но уже показывают хорошие результаты.
Екатерина Морозова рассказывает, как им это удалось, и дает советы тем, кто только планирует приступить к обучению.
Индивидуальные занятия
Для освоения языка с нуля лучше всего подойдут занятия с преподавателем. Вам нужен наставник, который объяснит, как устроен язык, и поможет заложить крепкий фундамент для дальнейшего изучения.
Преподаватель — это ваш собеседник, который поможет начать говорить, доступно разъяснит грамматику, научит читать англоязычные тексты и воспринимать речь на слух.
Самостоятельное обучение
Если возможности осваивать язык с учителем нет или вы хотите дополнительно практиковаться самостоятельно, то стоит помнить о некоторых рекомендациях. Заниматься нужно регулярно, лучше каждый день, хотя бы по 10–20 минут. Оптимальное время для обучения — утренние часы.
Первым шагом должно быть знакомство с буквами, звуками, правилами чтения и фонетикой. Узнать, как произносится то или иное слово, можно с помощь транскрипции в словаре или через онлайн-переводчик, где есть функция «произнести слово». Прослушайте его несколько раз, попробуйте повторить.
Очень удобны визуальные словари, которые тоже можно найти в интернете. Попросите помочь детей или внуков, а если вы продвинутый интернет-пользователь, поможет привычная вам поисковая система. Яркие картинки, слова, которые произносят носители языка, и перевод на русский облегчат процесс запоминания.
Еще один способ, который хорошо работает для взрослых, — так называемая mind map (ассоциативная карта). Сделать ее легко: просто записывайте ваши ассоциации, которые относятся к определенной теме. Это упростит запоминание слов и выражений.
Конечно, вы не сможете обойтись без знакомства с грамматикой. Это каркас, основа речи. Сейчас есть масса сайтов, где можно ежедневно изучать теорию, выполнять упражнения и проверять себя. От такого изобилия зачастую разбегаются глаза, и новичок сохраняет в закладки огромное количество сайтов, с помощью которых собирается постигать азы языка. Этого стоит остерегаться: в большом потоке информации легко запутаться, а заниматься нужно систематически, не прыгая с темы на тему. Рекомендуется остановиться максимум на двух ресурсах.
Сразу приучайте себя к звучанию иностранной речи. Начните с простых аудиозаписей длительностью от 30 секунд до двух минут. Не бойтесь слушать, не бойтесь чего-то не понять. Со временем эти незнакомые новые звуки будут превращаться в слова, а слова — в предложения. Главное — слушать регулярно.
Другой полезный способ — просмотр новостей на английском. Можно найти онлайн-трансляции зарубежных телеканалов или специальные новостные подкасты (они сродни радиопередачам, только размещаются в интернете бесплатно) для иностранных слушателей.
Групповые занятия
Возможностей изучать язык самостоятельно много. Но все же наедине с собой научиться говорить практически невозможно. Именно поэтому в Центре развития кадрового потенциала образования проводятся занятия для людей пенсионного возраста.
Обучение проходит два раза в неделю, занятия длятся полтора часа. В группе 12 человек, пока только женщины. Есть достаточно молодые, которым 55–65 лет, но приходят и те, кому больше 80. Например, одной из учениц исполнилось 85 лет.
«На первом занятии я собрала пожелания своих учеников. Оказалось, что они очень активные, много путешествуют, поэтому им хочется уметь общаться за рубежом. Как зайти в аптеку, попросить лекарство, как сориентироваться в отеле, как узнать, где провести вечер, где поужинать — это они спрашивают чаще всего. Я использую методику Upstream, пособие по нему полностью на иностранном языке. Занятие направлено на коммуникацию. Мы стараемся большую часть времени говорить, даже выполнив грамматическое задание, обыгрываем его устно. В преддверии чемпионата мира по футболу, например, мы обсуждали ориентацию в городе. Ученики представляли свой район: кто-то в виде диалога, кто-то в виде рассказа», — говорит Екатерина Морозова.
У большинства учеников, которые стали заниматься в центре, были только базовые знания, а некоторые даже не знали алфавита. Но уже сейчас они показывают положительные результаты.
«Пенсионеры на занятиях — помощники. Они часто остаются после уроков, темы, которые мы обсуждаем на иностранном языке, вытекают в дискуссию. Для меня как для преподавателя это очень ценный опыт, я многому учусь у них», — отмечает Екатерина Морозова.
Программа курсов иностранного языка рассчитана на 64 часа. Записаться на занятия в рамках пилотного проекта для москвичей старшего возраста можно в центрах социального обслуживания. Подробности о проекте можно узнать здесь.
Mos.ru: последние новости
Завершена реконструкция второго блока Новокурьяновских очистных сооружений О космосе: в детских технопарках впервые проведут гагаринские уроки Чистая вода: рассказываем об обновленных Курьяновских сооружениях
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ получила неожиданную поддержку365
На «Пусть говорят» разгорелся крупный скандал30
Стало известно, что британцы искали на борту «Аэрофлота»396
«Я чувствую себя виновной»: признание владелицы ТЦ Кемерово90
Раскрыты заработки на реалити-шоу102
Видео
05:03
Состояние арестованной Савченко ухудшилось
Украина В мире
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
09:55
«Газпром» не платит: почему Украине хочется тепла
Экономика Статьи
00:47
«Я чувствую себя виновной»: признание владелицы ТЦ Кемерово
Происшествия
01:00
А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль
Происшествия Статьи
01:00
Голую Бузову застыдили после трагедии в Кемерово
Шоу-бизнес
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение