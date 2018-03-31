Полезные советы: как выучить иностранный язык на пенсии

«Границы моего языка являются границами моего мира», — считал философ Людвиг Витгенштейн. Можно ли расширить картину мира, если тебе идет шестой десяток?

«Не важно, сколько вам лет, важно желание учиться. Для начала стоит выбрать удобный способ: в группе, индивидуально с преподавателем или самостоятельно», — уверена Екатерина Морозова . Она преподает английский язык в рамках пилотного проекта для старшего поколения. Ее студенты — люди пенсионного возраста, которые только начали знакомство с английским, но уже показывают хорошие результаты.

Екатерина Морозова рассказывает, как им это удалось, и дает советы тем, кто только планирует приступить к обучению.

Индивидуальные занятия

Для освоения языка с нуля лучше всего подойдут занятия с преподавателем. Вам нужен наставник, который объяснит, как устроен язык, и поможет заложить крепкий фундамент для дальнейшего изучения.

Преподаватель — это ваш собеседник, который поможет начать говорить, доступно разъяснит грамматику, научит читать англоязычные тексты и воспринимать речь на слух.

Самостоятельное обучение

Если возможности осваивать язык с учителем нет или вы хотите дополнительно практиковаться самостоятельно, то стоит помнить о некоторых рекомендациях. Заниматься нужно регулярно, лучше каждый день, хотя бы по 10–20 минут. Оптимальное время для обучения — утренние часы.

Первым шагом должно быть знакомство с буквами, звуками, правилами чтения и фонетикой. Узнать, как произносится то или иное слово, можно с помощь транскрипции в словаре или через онлайн-переводчик, где есть функция «произнести слово». Прослушайте его несколько раз, попробуйте повторить.

Очень удобны визуальные словари, которые тоже можно найти в интернете. Попросите помочь детей или внуков, а если вы продвинутый интернет-пользователь, поможет привычная вам поисковая система. Яркие картинки, слова, которые произносят носители языка, и перевод на русский облегчат процесс запоминания.

Еще один способ, который хорошо работает для взрослых, — так называемая mind map (ассоциативная карта). Сделать ее легко: просто записывайте ваши ассоциации, которые относятся к определенной теме. Это упростит запоминание слов и выражений.

Конечно, вы не сможете обойтись без знакомства с грамматикой. Это каркас, основа речи. Сейчас есть масса сайтов, где можно ежедневно изучать теорию, выполнять упражнения и проверять себя. От такого изобилия зачастую разбегаются глаза, и новичок сохраняет в закладки огромное количество сайтов, с помощью которых собирается постигать азы языка. Этого стоит остерегаться: в большом потоке информации легко запутаться, а заниматься нужно систематически, не прыгая с темы на тему. Рекомендуется остановиться максимум на двух ресурсах.

Сразу приучайте себя к звучанию иностранной речи. Начните с простых аудиозаписей длительностью от 30 секунд до двух минут. Не бойтесь слушать, не бойтесь чего-то не понять. Со временем эти незнакомые новые звуки будут превращаться в слова, а слова — в предложения. Главное — слушать регулярно.

Другой полезный способ — просмотр новостей на английском. Можно найти онлайн-трансляции зарубежных телеканалов или специальные новостные подкасты (они сродни радиопередачам, только размещаются в интернете бесплатно) для иностранных слушателей.

Групповые занятия

Возможностей изучать язык самостоятельно много. Но все же наедине с собой научиться говорить практически невозможно. Именно поэтому в Центре развития кадрового потенциала образования проводятся занятия для людей пенсионного возраста.

Обучение проходит два раза в неделю, занятия длятся полтора часа. В группе 12 человек, пока только женщины. Есть достаточно молодые, которым 55–65 лет, но приходят и те, кому больше 80. Например, одной из учениц исполнилось 85 лет.

«На первом занятии я собрала пожелания своих учеников. Оказалось, что они очень активные, много путешествуют, поэтому им хочется уметь общаться за рубежом. Как зайти в аптеку, попросить лекарство, как сориентироваться в отеле, как узнать, где провести вечер, где поужинать — это они спрашивают чаще всего. Я использую методику Upstream, пособие по нему полностью на иностранном языке. Занятие направлено на коммуникацию. Мы стараемся большую часть времени говорить, даже выполнив грамматическое задание, обыгрываем его устно. В преддверии чемпионата мира по футболу, например, мы обсуждали ориентацию в городе. Ученики представляли свой район: кто-то в виде диалога, кто-то в виде рассказа», — говорит Екатерина Морозова.

У большинства учеников, которые стали заниматься в центре, были только базовые знания, а некоторые даже не знали алфавита. Но уже сейчас они показывают положительные результаты.

«Пенсионеры на занятиях — помощники. Они часто остаются после уроков, темы, которые мы обсуждаем на иностранном языке, вытекают в дискуссию. Для меня как для преподавателя это очень ценный опыт, я многому учусь у них», — отмечает Екатерина Морозова.

Программа курсов иностранного языка рассчитана на 64 часа. Записаться на занятия в рамках пилотного проекта для москвичей старшего возраста можно в центрах социального обслуживания. Подробности о проекте можно узнать здесь.