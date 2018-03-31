Работники французской авиакомпании «Эр Франс» провели третью в нынешнем году забастовку

Париж, 31 марта / Синьхуа / — Работники французской авиакомпании «Эр Франс» провели в пятницу новую забастовку, из-за чего почти четверть рейсов перевозчика в тот день были отменены. Забастовка персонала «Эр Франс» проводится уже в третий раз за год после 22 февраля и 23 марта.

По оценкам компании, в забастовке участвовали 31,6 проц. механиков, 28,3 проц. членов экипажей самолетов и 20,4 проц. наземного персонала.

В прошедших 22 февраля и 23 марта забастовках участвовали более 10 местных профсоюзов. Они требовали от «Эр Франс» повысить зарплаты на 6 проц. Однако руководство перевозчика заявило, что в условиях жесткой конкуренции невозможно повысить зарплаты работников, не поставив под угрозу финансовое положение компании.

В планах профсоюзов повторить забастовки 3 и 7 апреля. —0—