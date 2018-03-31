За год 88 работодателей Орловщины заключили договор о минимальной зарплате

Орловской области областная комиссия по регулированию социально-трудовых отношений подвела итоги исполнения Соглашения сторонами социального партнерства.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, об итогах выполнения Соглашения проинформировали начальник областного Управления труда и занятости Анатолий Майоров и председатель Федерации профсоюзов области Николай Меркулов

В минувшем году было заключено 88 соглашений с работодателями. На региональном уровне соглашения были подписаны с учреждениями здравоохранения, образования, культуры, в отраслях строительства и агропромышленном комплексе. На уровне муниципалитетов было заключено 19 территориальных соглашений.

По информации на 1 января 2018 года коллективные договоры заключили 1317 организаций области. Коллективными договорами охвачено 102,3 тыс. человек. В 2018 году минимальная зарплата работников компаний, подписавших соглашение, составила 10,5 тыс. рублей.

Напомним, установить минимальную зарплату в регионе предложил в прошлом году экс-губернатор Орловской области Вадим Потомский . Планировалось, что соглашение будет использоваться как основной финансовый инструмент против выплаты «серых» зарплат.

В регионе 2 февраля 2017 года впервые было заключено региональное соглашение о минимальной заработной плате в размере 10 тыс. рублей. Действие соглашения распространяется на все организации — юридические лица независимо от отраслевой принадлежности и форм собственности, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории области. Исключение составили организации, финансируемые из федерального, областного и местных бюджетов и компании, заявившие мотивированный отказ от присоединения к соглашению.

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