Капля кофе убивает ноут: как не стать жертвой цифрового апокалипсиса

Ночной кошмар современного человека — потерять данные. Сколько вы заплатите за архив фотографий новорожденного сына? За документацию к проекту? Список контактов в телефоне? Сегодня — день резервного копирования, а значит, пора вспомнить о невероятной пользе этой простой процедуры.

Случай из жизни

Челябинский бизнесмен Дмитрий Балакирев профессионально занимается фотографией. Путешествуя по миру, он накопил огромный архив снимков, многие из них уникальны: например, съемки с дронов.

Публикация от Dmitry Balakirev (@dimabalakirev) 20 Июл 2017 в 10:43 PDT Разумеется, Дмитрий прекрасно знал о необходимости резервного копирования (бэкапа). Но раз в год и вилы стреляют.

— После обновления ноутбука из-за новой файловой системы хранилище данных на 8 терабайт стало глючить, поэтому решил его отформатировать, — вспоминает Дмитрий. — Раскидал данные с него, завершил процедуру поздно ночью и сделать свежую резервную копию не успел. Утром улетел в однодневную командировку в Москву . Ничто не предвещало беды. В такси не хотел оставлять стаканчик допитого кофе и положил в рюкзак. И какая-то мизерная капля просочилась сквозь ткань, затекла в USB-порт ноутбука и все погорело. Не буду вдаваться в детали, но даже восстановить данные не удалось. История грустная, потому что на жестком диске была библиотека с фотографиями почти за всю жизнь. Для меня ценность этих снимков настолько высокая, что описать не смогу. Делайте бэкапы, не наступайте на мои грабли.

Заоблачные технологии

Одним из чудесных изобретений нашего времени являются облака — удаленные хранилища информации. Вы просто заливаете свои данные на серверы профессиональной IT-компании, которая «зеркалит» архивы, чтобы избежать потери данных.

Большинство крупных интернет-сервисов предлагает несколько гигабайт дискового пространства бесплатно: вполне достаточно для хранения подборки семейных фото. Случаются и аттракционы невиданной щедрости, когда пространство раздают терабайтами.

У резервирования в облаках два основных плюса. За счет синхронизации ваших устройств с облаком вы можете автоматизировать процесс бэкапа, что исключит человеческий фактор. Как правило, данные теряют в неудачный момент, когда вы ну никак не успевали сделать резервную копию. Второй плюс — это удаленное хранение, что почти исключает синхронную потерю данных на основном устройстве и в облаке. Кроме того, вы имеет доступ к архиву из любой точки мира.

Но есть и минусы, например, при регистрации в облаках вы принимаете пользовательское соглашение, и всегда есть риск, что ваши данные могут каким-то образом использовать: украсть, опубликовать, обучать с их помощью искусственный интеллект.

— Естественно, есть риск взлома аккаунта, похищения или потери данных, — объясняет технический директор ООО «УК ХШДиджитал» Николай Диденко . — Поэтому ценную информацию лучше шифровать, а с облаком периодически синхронизировать еще одно устройство, которое включено не постоянно, например, старый компьютер дома. Был такой случай у моего знакомого: вирус-шифровальщик закодировал файлы на компьютере, в том числе и в папке, которая синхронизировалась в облако. Но синхронизация с этим облаком была настроена еще на одном ноутбуке. В этой ситуации файлы удалось восстановить, скопировав их со второго ноутбука и предварительно отключив его от сети, чтобы поврежденные в облаке файлы не успели на него переписаться.

Еще одним минусом облаков является колоссальный трафик, который прокачивается при резервировании, например, архива фотографий. Иногда это требует много времени.

Кстати, облака позволяют создавать документы прямо в них — это исключает потерю данных в процессе творчества. Журналистам эта проблема хорошо знакома: ты так расписался, что когда отключили свет, потерялось сразу десять абзацев. И все они, конечно, были абсолютно гениальными.

Резервирование на диски

Ветхозаветный способ бэкапа: вы сливаете данные на внешний диск и храните его отдельно от основного устройства.

Минусы очевидны: требуются определенные манипуляции, а значит, есть риск полениться и не сделать вовремя резервную копию. Впрочем, от потери всех данных сразу этот способ страхует, кроме того, сегодня есть готовые решения — устройства именно для бэкапа, которые можно настроить под свои задачи. Например, вы подключаете диск к любому USB-порту ноутбука и все последние обновления сохраняются. Или каждую ночь ваш компьютер делает бэкап и сохраняет на отдельное устройство.

— Можно делать несколько копий с разными датами, чтобы в случае необходимости восстановить более подходящую версию. Не всегда ею будет самая свежая, — поясняет Николай Диденко.

Кстати, профессионалы предпочитают именно резервирование на диски или специализированные устройства для хранения данных из-за их независимости от глобальной Сети.

Пара нюансов

Для резервного копирования есть специальные приложения, платные и бесплатные, которые позволяют настроить весь процесс: периодичность, количество копий, способ сжатия и т.п. Если вы занимаетесь проектом, где велик риск уйти по ложному пути, полезны инкрементальные бэкапы с возможностью отменить последние изменения.

— Иногда способы резервирования «миксуют», — говорит Николай Диденко. — Например, ежедневно делают инкрементальные бэкапы, сохраняя только измененные данные, а раз в неделю — полные.

Частоту резервного копирования выбирайте сами. Здесь как с сексом: кому-то достаточно раз в месяц, другим предпочтительны ежедневные бэкапы.

Не забывайте резервировать не только архивы фотографий и документы, но и вообще любую информацию, восстановление которой может потребовать больших усилий. Например, список телефонных контактов или файловую систему своего сайта.

Хотя бы иногда проверяйте, насколько корректно сохраняются резервные копии — открывайте выборочно файлы.

Даже не слишком грамотный и не слишком свежий бэкап лучше его отсутствия. Сохраняйтесь!