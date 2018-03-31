Виктория Брежнева — скромная первая леди

Нины Хрущевой и Виктория Брежнева была в течение 18 лет первой леди Советского Союза. Так долго в этой роли не была ни одна из жен советских партийных и государственных руководителей. Но за все эти годы ее мало кто видел — Виктория Брежнева почти никогда не появлялась рядом со своим мужем на публике. Казалось, что ее вообще не существует. Но ничего особенного в этом для Советского Союза не было. Кроме жены Ленина Надежды Крупской Раисы Горбачевой , другие жены высших партийных и государственных деятелей в общественной жизни никакой роли не играли.

Детство в бедности

Виктория Петровна Брежнева (до замужества Денисова) родилась в 1908 году в Белгороде , городе, расположенном в 800 км южнее Москвы . Ее родители были фабричными рабочими, их заработка едва хватало для пропитания. Виктория ходила в школу, а затем выучилась на акушерку. В 1926 году она познакомилась со студентом Леонидом Брежневым , за которого спустя два года вышла замуж. Виктория работала акушеркой, а ее муж научным сотрудником одного из институтов, занимавшегося металловедением.

В конце 30-х годов начался карьерный взлет Леонида Брежнева внутри ВКП (б), который привел его из провинции в московский Кремль. Продвигал его никто иной, как Никита Хрущев. В 1957 году Леонид Брежнев был избран в Политбюро, высший орган партии. А в 1964 он сверг своего ментора Хрущева и принял от него пост генерального секретаря КПСС . Таким образом, он превратился в первое лицо государства, а его жена Виктория в первую леди.

Виктория прекратила работать за много лет до этого момента, а именно, когда ее мужа выбрали в Политбюро. В СССР существовал неписаный закон, согласно которому жены высших партийных функционеров не могли работать. Но и на публике они со своими мужьями не появлялись. Вместо этого они должны были просто заниматься домашним хозяйством и детьми. Так и Виктория Брежнева выполняла предписанную ей роль: воспитывала детей, следила за прислугой и заботилась о чистоте рубашек и брюк своего мужа. Но, как говорят, она еще и прекрасно готовила. Особенно знаменитым было ее домашнее варенье.

«Простая и аполитичная»

В ежедневные политические дела Виктория Брежнева не вмешивалась. Моя жена «простая и аполитичная» — так якобы Леонид Брежнев охарактеризовал однажды свою супругу (цитата из документального фильма Аннетте Баумайстер «В кремлевском плену», ЦДФ 2018 — Annette Baumeister, Gefangen im Kreml, ZDF 2018). Публичные появления Виктории Брежневой можно посчитать на пальцах одной руки: во время приемов в честь Иосифа Броз Тито и Ричарда Никсона в Москве, а также государственного визита Брежнева во Францию … В западных бульварных СМИ первую леди из коммунистической империи описывали как застенчивую и весьма скромно одетую женщину. Во всяком случае, на фотографиях с этих событий первая леди не выглядит особенно счастливой. Кажется, что стоять на большой политической сцене ей не по душе.

Быстро забыта

Последний раз на публике Викторию Брежневу видели на помпезных похоронах ее мужа в 1982 году. После этого она удалилась на свою подмосковную дачу и была быстро забыта. Так как был забыт и ее муж, которого обвинили в том, что годы его правления стали периодом застоя. Только дочь Брежневых Галина, известная своей бурной роскошной жизнью, время от времени появлялась на страницах русской желтой прессы. Виктория Брежнева, скромная первая леди, умерла, почти незаметно для общественности, 5 июля 1995 года в возрасте 87 лет.