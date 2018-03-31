Цветы моего детства — пролески

У меня было очень счастливое детство, наполненное любовью родителей. Может, поэтому оно всплывает в памяти яркими красками. И всегда в этих воспоминаниях — изобилие цветов, и всегда — весна с голубыми пролесками, пахнущими мёдом.

Голубые пролески детства

С возрастом, став профессиональным биологом, я поняла, что мир пролесок (Scilla) из семейства Гиацинтовых или Лилейных (Hyacinthaceae/ Liliaceae) велик и разнообразен.

Пролеска сибирская и пчела

Он представнен не только самой распространенной пролеской сибирской, но и другими видами, формами, сортами, о которых и пойдет сегодня речь. Но вначале (для интриги) приведу немного цифр и фактов. Параметры пролесок:

высота от 5 до 120 см;

количество листьев от 2 и более;

цветки белые, голубые, синие, фиолетовые, розовые, плюс разные оттенки;

есть не только весенне— но и летнецветущие виды.

Популярные весенние виды и сорта

Это достаточно зимостойкие неприхотливые пролески: их зимний температурный минимум -15°С.

Пролеска вифинская

Турции. Пролеска вифинская (Scilla bithynica) — маленький луковичный многолетник высотой 10-15 см и шириной 8 см; родом из Болгарии

Пролеска вифинская. Фото с сайта hardyplantresources.org.uk Базальных листьев (то есть листьев у основания стебля, в данном случае у цветоноса) 3-5 шт, длиной 20 см, развиваются весной. Цветки синие, звездчатые, диаметром 2 см, собраны в кисти по 6-12 шт; распускаются весной.

Пролеска Гогенакера

Пролеска Гогенакера (Scilla hohenackeri) — луковичный многолетник высотой 10-20 см и шириной 5 см; родом из Азербайджана Ирана . Очень похож на пролеску киликийскую (Scilla cilicica).

Пролеска Гогенакера крупным планом. Фото с сайта pacificbulbsociety.org. Общий вид. Фото с сайта wakerobin.co.nz Базальных листьев 3-5, они линейные, длиной 10-25 см. Цветки светло-синие, диаметром 1,5 см, собраны в кисти по 4-12 шт; распускаются весной.

Пролеска двулистная

Пролеска двулистная (Scilla bifolia) — маленький луковичный многолетник высотой 8-15 см и шириной 5 см; родом из Центральной, Южной Европы, Турции.

Пролеска двулистная. Фото с сайта summitpost.org Базальных листьев 2, они широколинейные, длиной 5-20 см. Цветки от синих до пурпурно-синих, звездчатые, диаметром 2,5-4 см, часто собраны в односторонних кистях до 10 шт; распускаются ранней весной.

Пролеска киликийская

Пролеска киликийская (Scilla cilicica) — луковичный многолетник высотой 15-35 см и шириной 8 см; родом из Турции.

Пролеска киликийская. Фото с сайта commons.wikimedia.org Базальных листьев 3-4, они широколинейные, длиной 15-25 см, появляются осенью. Цветки лавандово-синие, диаметром 2-3 см, собраны в кисти по 5-15; распускаются весной. Температурный зимний минимум -10°С.

Пролеска лилио-гиацинтовая

Испании. Пролеска лилио-гиацинтовая (Scilla liliohyacinthus) — маленькое луковичное многолетнее растение высотой 15-25 см и шириной 7 см; родом с Юго-Запада Франции

Пролеска лилио-гиацинтовая крупным планом. Фото с сайта luirig.altervista.org. Общий вид. Фото с сайта asturnatura.com Базальных листьев 6-10, они блестящие, обратноланцетные, длиной 15-30 см. Цветки лилово-синие, редко — белые, диаметром 1,5 см, собраны в кисти по 5-20; распускаются поздней весной.

Пролеска сибирская

Украины, Пролеска сибирская (Scilla siberica) — самый распространенный луковичный многолетник высотой 10-20 см и шириной 5 см; родом из России Грузии , Азербайджана, Северного Ирана.

Пролеска сибирская

Базальных листьев 2-4, они широколинейные, длиной 10-15 см. Цветки чашеобразные, поникающие, ярко-синие, диаметром 1,5 см, собраны по 4-5; распускаются весной. Цветоносы постепенно удлиняются. Декоративные сорта:

'Alba' — цветки белые;

Пролеска сибирская сорт 'Alba'. Фото с сайта flickr.com 'Atrocoerulea', syn. 'Spring Beauty' — высотой до 20 см, цветки темно-синие.

Пролеска сибирская сорт Spring Beauty. Фото с сайта panoramio.com Некоторые пролески в продаже могут быть представлены под видом других растений.

Широколистные, поздноцветущие и малораспространенные виды и сорта

Они тоже зимостойки: их температурный зимний минимум -15С°.

Пролеска испанская

В торговых каталогах вы можете найти ее под названием гиацинтоидес испанский.

Пролеска испанская. Фото с сайта panoramio.com Пролеска испанская или гиацинтоидес испанский, испанский колокольчик (Scilla hispanica, syn. Hyacinthoides hispanica, Endymoin hispanicus) — крепкий луковичный многолетник высотой 40 см и шириной 10 см; быстро разрастается. Родом он из Португалии , Испании, Северной Африки. Листья ремневидные, блестящие, темно-зеленые, длиной 20-60 см. Цветки колокольчатые, синие, диаметром 2 см, собраны в кисти до 15; распускаются весной. Декоративные сорта:

'Excelsior' — высотой 50-55 см, цветки фиолетово-синие, со светло-синими полосками;

Пролеска испанская сорт Excelsior. Фото с сайта fluwel.com 'La Grandesse' — цветки белые, диаметром 2,5 см;

'Rosabella' — цветки фиолетово-розовые, в кистях.

Пролеска испанская сорт La Grandesse. Фото с сайта us.floralimage.com. Пролеска испанская сорт Rosabella. Фото с сайта paghat.com Интересно? Полезно? Тогда продолжаем наш обзор.

Пролеска перуанская

Пролеска перуанская (Scilla peruviana) — практически вечнозеленый луковичный многолетник высотой 15-30 см и шириной 10 см.

Пролеска перуанская. Фото с сайта gardendesign.com Родом он из Португалии, Испании, Италии , Северной Африки. Листья: от 5 до 15 шт, ланцетные, длиной 40-60 см, молодые развиваются осенью — на смену старым. Цветки темно-пурпурные, синие, белые, диаметром 1,5 см, собраны в конических кистях по 50-100 шт; распускаются летом.

Декоративная форма: f. alba — цветки белые, собраны в головчатые соцветия.

Пролеска перуанская форма alba. Фото с сайта deeproot.co.uk. Рисунок с её изображением. Фото с сайта nature.jardin.free.fr А сейчас — пролеска для любителей карликовых растений.

Пролеска Мищенко или Тубергена

Пролеска Мищенко или Тубергена (Scilla mischtschenkoana, syn. S. tubergeniana) — карликовый луковичный многолетник высотой 10-15 см и шириной 5 см.

Пролеска Мищенко. Фото с сайта rhs.org.uk Родом он из Грузии, Армении , Азербайджана, Ирана. Базальных листьев 3-5, они линейные, длиной 4-10 см. Цветки синие, с более темными полосками, диаметром 2 см, собраны в кисти по 2 или по 6; распускаются весной.

Редкие экзотические пролески для юга Если быть точными, то эти пролески подойдут для выращивания на Южном берегу Крыма и Черноморском побережье Краснодарского края , так как их температурный минимум 0°С.

Пролеска натальская

Пролеска натальская (Scilla natalensis) — луковичный многолетник высотой 30-120 см и шириной 8 см.

Цветки пролески натальской крупным планом. Фото с сайта maliba-lodge.com. Общий вид пролески натальской. Фото с сайта plantzafrica.com Родом он из Южной Африки . Листьев 4-8, они линейные, длиной до 20 см (когда они появляются во время цветения), позднее — до 30-60 см. Цветки фиолетово-голубые, синие, розовые, диаметром 1,5 см, собраны в соцветия-кисти до 100; распускаются летом.

Что любят неприхотливые пролески

полутенистые места (на открытых участках в первые годы посадки пролески мульчируют торфом, перегноем, сухими листьями; но сразу после таяния снега укрытие снимают);

почвы: рыхлые, дренированные, плодородные, влажные, некислые;

на одном месте растут годами, но для сохранения декоративности пересадку проводят через 3-4 года;

подкормки комплексным минеральным удобрением по снегу (или сразу после схода) и во время цветения;

рыхление почвы;

полив при засушливых периодах.

Чего не любят пролески

переувлажнения и уплотнения почвы;

соседства сорняков.

Особенности пересадки пролесок

После пожелтения листьев выкапываем луковицы.

Очищаем от земли, сухих корней.

Закладываем в крафтовые пакеты.

Храним в проветриваемом помещении.

Высаживаем в конце сентября — начале октября на глубину 5-10 см (в зависимости от размера луковицы), придерживаясь расстояния 4-8 см.

Важно! Пролески можно пересаживать и в цветущем виде.

Особенности размножения пролесок

Некоторые виды (например, пролеска сибирская) дают самосев, но этого не следует допускать, поэтому необходимо своевременно удалять семенные коробочки.

Пролеска сибирская

Преимущественно размножают дочерними луковичками (детками). Важно! Сеянцы зацветают на 3-4 год.

Пролески на даче

Они великолепны под деревьями и кустарниками, в миксбордерах, рокариях, низких садовых вазах.

Пролеска сибирская с эрикой травяной

Весеннецветущие пролески гармонично смотрятся с галантусами, эриками, крокусами, цветущими в это же время. Рядом необходимо высаживать пионы, баданы, хосты, папоротники и другие многолетники, которые могут прикрыть их после цветения.

Как выгнать пролески

Пролески хороши в трогательных романтических букетах.

Пролески в букете. Фото с сайта iveinternet.ru Их можно выгнать к любому сроку, для чего нужно:

Пролеска сибирская в выгонке. Фото с сайтов livemaster.ru и smak.ua В октябре взять горшок (лучше невысокий, но широкий), на дно уложить дренаж из битых кирпичей. Заполнить емкость почвенным субстратом, состоящим из дерновой земли, песка и торфа, взятых в равных частях.

Высадить самые большие здоровые луковицы, оставленные при пересадке, на глубину 1-2 см, придерживаясь расстояния 2 см между ними, полить.

Поставить в темное помещение с низкой положительной температурой +3.. +5°С.

За 15-20 дней до необходимого для вас срока цветения горшочек с пролесками перенести в темное место (можно накрыть плотной бумагой) с температурой +12…+15°С.

Через 5-7 дней бумагу снять, выставить пролески на свет, постепенно повысить температуру до +18…+20°С.

И в заключение — традиционные вопросы: растут ли пролески у вас на даче? В какие композиции они включены?