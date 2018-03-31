Полиция арестовала свекра Пиппы Миддлтон по обвинению в изнасиловании несовершеннолетнего 

Пиппа Миддлтон и Дэвид Мэттьюз
Западные СМИ со ссылкой на информационное агентство «Франс-пресс» сообщили об аресте британского бизнесмена Дэвида Мэттьюза. Миллиардер и свекор родной сестры Кейт Миддлтон был задержан полицией во Франции по обвинению в изнасиловании несовершеннолетнего, чей пол, возраст и имя не разглашаются. Известно, что преступление, якобы, было совершено в конце 1990-х годов во Франции. Свекра Пиппы Миддлтон арестовали в парижском аэропорту Орли и повели на допрос.
Джеймс Мэттьюз, Пиппа Миддлтон, Дэвид Мэттьюз
Я подтверждаю, что 27 марта Дэвид Мэттьюз был арестован полицейскими бригады по защите несовершеннолетних. После этого Государственная прокуратура Парижа начала судебное расследование,
— цитирует The Sun представителя французского суда.
Дэвид Мэттьюз
Согласно информации британского таблоида, Дэвид Мэттьюз сейчас находится под следствием и отрицает свою вину. По некоторым данным, после ареста его отпустили под залог.
Напомним, свадьба его сына Джеймса Мэттьюза и Пиппы Миддлтон состоялась 20 мая 2017 года.
Кэрол и Майкл Миддлтон, Джейн Паркер и Дэвид Мэттьюз на свадьбе своих детей