День 31 марта в истории

27 лет назад (1991) была формально прекращена деятельность Объединенных вооруженных сил государств-участников Варшавского Договора.

Решение об этом было принято на внеочередном совещании Политического консультативного комитета организации.

Болгарией, Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (так называемый Варшавский договор) между Албанией Венгрией , ГДР, Польшей Румынией , СССР и Чехословакией был подписан 14 мая 1955 года. Он предусматривал оказание странами-участницами взаимной помощи в случае нападения на одну из них. Было создано Объединённое командование вооружёнными силами, руководящее вместе с Военным советом и штабом деятельностью Объединённых вооружённых сил. В июне 1955 года после передачи всеми участниками договора ратификационных грамот на хранение правительству Польши документ вступил в силу.

С 1962 года Албания не участвовала в работе органов Варшавского Договора, а в 1968 году объявила о денонсации договора. В 1990 году, после объединения Германии , ГДР перестала быть членом Варшавского договора.

31 марта 1991 году в связи с преобразованиями, происходящими в СССР и других странах Восточной Европы, были упразднены военные структуры Варшавского договора, а в июле того же года представители СССР, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Чехословакии подписали протокол о прекращении действия договора.

53 года назад (1966) был осуществлён запуск первого искусственного спутника Луны.

С космодрома Байконур была запущена ракета «Молния-М», которая вывела к спутнику Земли автоматическую межпланетную станцию «Луна-10».

Станция, оснащённая научно-исследовательской аппаратурой и весом около 250 килограммов, 3 апреля успешно вышла на лунную орбиту, став её первым искусственным спутником.

100 лет назад (1918) состоялись первые в СССР рейсы воздушной почты.

Корреспонденция была доставлена из Петрограда в Москву . Сначала таким способом доставляли только служебную почту, а с 1922 года стали брать и частную корреспонденцию.

116 лет назад (1902) был заключён контракт на сборку в России автомобилей марки «Даймлер».

Соглашение с немецкой автомобилестроительной компанией «Даймлер-Моторен» подписало петербургское «Акционерное общество машиностроительного, чугунолитейного и котельного завода „Г. А. Лесснеръ“.

За семь лет было выпущено около 100 автомобилей: грузовиков, первых отечественных пожарных машин, омнибусов и лимузинов.

204 года назад (1814) русские войска во главе с императором Александром I вошли в Париж.

В начале 1814 года войска союзников, куда входили русские, австрийские, прусские и немецкие военные корпуса, перешли границу Франции с целью свержения Наполеона. Разбитая под Лейпцигом осенью 1813 года французская армия уже не могла оказывать серьёзного сопротивления.

29 марта 1814 года армия союзников подошла к передовой линии обороны Парижа. 30 марта началось наступление на столицу Франции. В течение дня были заняты все пригороды, а в 2 часа ночи 31 марта была подписана

капитуляция Парижа. В полдень русская гвардия во главе с императором Александром I торжественно вступила в город.

Взятие столицы Франции стало завершающим сражением наполеоновской кампании 1814 года. 6 апреля Наполеон I Бонапарт отрёкся от престола и был сослан на остров Эльба.

64 года назад (1954) СССР обратился в НАТО с инициативой принять его в члены организации.

В мае того же года западные державы ответили отказом на это предложение, аргументируя это тем, что участие Советского Союза в этой европейской организации несовместимо с демократическими целями альянса.

129 лет назад (1889) состоялось открытие Эйфелевой башни.

Башня построена для Всемирной выставки 1889 года, которая была приурочена к столетию французской революции. Автор легендарного сооружения — инженер Гюстав Эйфель

Строительство башни заняло всего 26 месяцев и пять дней. На момент постройки это было самое высочайшее сооружение в мире (его высота составляла 300,65 метров). Башня была почти в 2 раза выше самых высоких зданий мира того времени — пирамиды Хеопса (146,6 метра), Кёльнского (157 метра) и Ульмского собора (161 метра).

Эйфелеву башню называют самой посещаемой достопримечательностью мира. С 1889 года её посетили более 300 миллионов человек.