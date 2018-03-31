Вялый конец

Арбитражный суд Санкт-Петербурга Ленинградской области начал банкротить РИА «Панда» — компанию, продававшую миллионам россиян мечту о вечной молодости, мужской сексуальности и любви красавиц: препараты «Сеалекс» и «Аликапс». Дерзкая и запоминающаяся рекламная кампания, огромное производство, лидерство на рынке биодобавок и последующее стремительное падение — в материале «Ленты.ру»

Около 25 лет назад фармацевтическая корпорация Pfizer разрабатывала медикамент, снижающий артериальное давление. В ходе клинических испытаний нового препарата обнаружился неожиданный побочный эффект. Английские шахтеры, которые испытывали новое лекарство, очень его хвалили: их личная жизнь заметно улучшилась и наполнилась новыми ощущениями. Выяснилось, что разработка ученых действительно вызывает существенный приток крови, но не только к сердечной мышце, как предполагалось. В Pfizer быстро осознали, что наткнулись на золотую жилу: 27 марта 1998 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило использование препарата для повышения потенции и лечения эректильной дисфункции под названием «Виагра».

Новинка произвела настоящую сенсацию в медицине и сознании людей. Изобретение чудо-таблеток, улучшивших сексуальную жизнь многих мужчин, сравнивают с открытием антибиотиков, аспирина и гормональных контрацептивов. За разработку лекарственной формулы «Виагры» американские ученые Роберт Фурчготт, Луис Игнарро и Ферид Мурад были удостоены Нобелевской премии. Едва выйдя на рынок, голубые пилюли стали хитом продаж и настоящей легендой фармацевтического рынка. Большую популярность «Виагре» обеспечивают высокая эффективность и безопасность. Миллионы мужчин по всему миру за эти годы купили миллиарды голубых таблеток, а компания Pfizer озолотилась на слабости сильного пола.

Желающих заработать в новой реальности, где потребители мужского пола готовы тратить огромные средства на решение проблем с потенцией, стало очень много. Вслед за «Виагрой» на рынок хлынул поток дешевых альтернатив, имитаций и просто грубых подделок, обещающих вернуть утраченную мужскую силу. Если продукция Pfizer — это лекарственный рецептурный препарат, побочные эффекты которого подробно описаны, то производители аналогов старались вручить свой продукт напрямую страждущим, избежав медицинских и законодательных ограничений — проще говоря, продавать без рецепта. Отличным выходом для этого стал выпуск средств «для потенции» в виде биологически активных добавок (БАДов). В 2000-х годах этот рынок в России рос как на дрожжах. По данным отраслевого агентства DSM Group, за 2008 год продажи БАДов в денежном выражении выросли на треть.

Активным продавцом средств для повышения потенции в России было рекламно-информационное агентство (РИА) «Панда». Компания была основана в 1996 году военным историком Игорем Воробьем в Санкт-Петербурге и первоначально не имела никакого отношения к фармацевтике. Но к середине 2010-х годов «Панда» выбилась в лидеры отрасли и прочно занимала второе место среди российских производителей всех биодобавок. И хотя в портфеле компании значились сотни наименований, именно препараты для улучшения потенции «Сеалекс» и «Аликапс», позиционировавшиеся как БАДы, обеспечивали более 40 процентов выручки компании.

Продать БАДы без мощной рекламной кампании практически невозможно: врачи добавки не назначают, потому что по закону не имеют на это права. Поэтому реклама, в первую очередь на телевидении, является основным маркетинговым инструментом при продвижении БАДов. Производители биодобавок не скупились, и ни одна трансляция футбольного или хоккейного матча по телевидению до середины 2010 годов не обходилась без задорной и запоминающейся рекламы таблеток для потенции. Лицом «Аликапса» стал певец Сергей Шнуров . Рекламу БАДа с лидером группы «Ленинград» в роли «брутального самца» показывали по телевидению десятки раз в день. За продажу себя в образе альфа-самца Шнуров получил 150-200 тысяч долларов.

Параллельно с «Аликапсом» РИА «Панда» продвигала «Сеалекс». Рекламная кампания этого препарата строилась вокруг пожилого мужчины-ходока, который путешествует по миру, забегая на перепих к красавицам из очередной страны, унижая их реальных мужей: «Сеалекс?! Здесь был этот русский!» — в бессильной ярости кричат потерпевшие антигерои. «Мужская аудитория рекламы во время выступления национальной сборной на чемпионате мира по футболу в 2014 году, составляла как минимум семь миллионов человек», — рассказывал президент РИА «Панда» Дмитрий Дергачев . Ролик попал в целевую аудиторию как в яблочко.

Крайне успешная рекламная кампания подняла продажи «отечественной виагры» до небес: по данным DSM Group, в 2010 году компания РИА «Панда» увеличила продажи в 1,5 раза и поднялась с пятой строчки на третью в рейтинге крупнейших российских производителей БАДов. Продажи «Аликапса» в тот год выросла почти в два раза, «Сеалекс Форте» — более чем в полтора. Год от года компания наращивала отрыв от конкурентов. В 2013 году продажи «Панды» увеличились на треть, и вновь это произошло за счет препаратов для мужчин. Объем продаж «Сеалекс Форте» в денежном выражении составил 1,36 миллиарда рублей (плюс 27 процентов к итогам 2012 года), «Аликапса» — 917 миллионов рублей (плюс 41 процент).

В 2013 году российские власти ужесточили противодействие недобросовестной рекламе на телевидении, вследствие чего эфирное время у российского производителя аналога «Виагры» значительно сократилось. Но в компании этому внимания не придали: продажи, а вместе с ними и доходы продолжили расти. В 2014 году «Сеалекс Форте» уверенно занял первое место среди брендов биодобавок, его продажи выросли на 20 процентов и составили 1,62 миллиарда рублей, «Аликапс» — на 17 процентов, до одного миллиарда рублей.

Вдохновленная успехами РИА «Панда» активно вкладывалась в расширение производства. В 2015 году компания завершила строительство завода в Ленинградской области мощностью один миллиард таблеток и капсул в год. «Мы, наверное, единственная компания, которая приросла в 2015 году на нашем рынке, в нашем сегменте. Все остальные показали откат», — говорил президент «Панды» Дергачев. Прибыль компании в 2015 году составила 500 миллионов рублей, оборот в 2014 году составлял 4,7 миллиарда рублей, а в 2015-м — уже 5,3 миллиарда.

В январе 2015 года вступил в силу закон о противодействии обороту фальсифицированных лекарственных средств, медицинских изделий и БАДов. Документ вводил в юридическую практику термин «фальсифицированные биологически активные добавки, содержащие запрещенные компоненты». В переводе на нормальный язык — препараты, в состав которых намеренно добавляли запрещенные для использования в российских БАДах компоненты. Ответственность для производителей и распространителей подобных фальсификатов ужесточилась и была установлена в виде штрафа до 5 миллионов рублей или лишения свободы до 12 лет.

На навязчивую рекламу БАДов наконец обратили внимание депутаты Государственной думы , что, как известно, редко хорошо заканчивается. «Только начинается исполнение гимна России, как вдруг на экран выскакивает Терминатор и предлагает мне купить какие-то таблетки», — досадовал депутат Госдумы Игорь Зотов. Для биодобавок, «устраняющих эректильную дисфункцию», наступили нелегкие времена.

С настоящими проблемами «Панда» столкнулась в 2016 году: в партиях «Сеалекса» и «Аликапса» нашли фальсификат — таблетки содержали не заявленное при регистрации вещество тадалафил. Это химическое соединение создано американскими компаниями Eli Lilly и Icos и является основным компонентом лекарственного препарата Cialis. Тадалафил способствует расслаблению гладкомышечных клеток и увеличению кровотока в репродуктивных органах. Препараты на основе тадалафила имеют побочные действия и противопоказания, в России их отпускать без рецепта нельзя, а значит — это нарушение закона.

В мае 2016 года Роспотребнадзор аннулировал свидетельства о госрегистрации «Аликапса» и «Сеалекс Форте». Добавки начали изымать из аптек, их реклама исчезла с телевидения. Стремясь удержать долю на рынке, «Панда» выпустила созвучные продукты «Сеалекс Форте Плюс» и «Аликапс Плюс», на которые запрет не распространялся. Однако в 2016 году продажи добавок упали вдвое — до 2,3 миллиарда рублей, и компания опустилась со второго на третье место в рейтинге крупнейших продавцов БАДов.

Впрочем, продажи рухнули у всех производителей биодобавок: негативное влияние на динамику продаж оказывал экономический кризис — уровень платежеспособности населения заметно снизился. При этом потребление и спрос на биодобавки очень зависят от рекламы и правильного восприятия продукта покупателем. «Упаковка и реклама БАД, в соответствии с регуляторными требованиями, стали обезличенными, а информация в них сведена до такого минимума, что потребителю уже не всегда понятно, для чего ему стоит приобретать данный продукт», — отмечается в анализе рынка DSM Group за 2016 год.

Контрольный выстрел прозвучал в июле 2017 года: Следственный комитет возбудил в отношении «РИА Панды» дело об уклонении от уплаты налогов на 144 миллиона рублей и провел обыски. Федеральная налоговая служба подала заявление на признание компании банкротом, сумма исковых требований составила более двух миллиардов рублей.

К весне нынешнего года «Панда» получила около 30 исков от кредиторов. С январе 2017 года по январь 2018-го компания упала с четвертого на десятое место в рейтинге крупнейших продавцов БАДов в России. В 2017 году против компании, по данным СПАРК, было подано более 20 исков о неисполнении обязательств на суммы от 100 тысяч до 56 миллионов рублей. Некогда главный возбудитель спокойствия на российском рынке БАДов отошел от дел и, вероятнее всего, уже не вернется.