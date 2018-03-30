«Вулверхэмптон» и «Кардифф» побеждают, «Дерби» терпит фиаско

"Евро-Футбол.ру" рассказывает о самых интересных пятничных матчах тридцать девятого тура Чемпионшипа.

Протокол игры

Мидлсбро

Вулверхэмптон

32' Кошта Элдер (0:1)

Запасные: Константопулос Димитриос • Бэйкер Льюис • Фрай Даэл • Харрисон Джек

30 марта. Стадион «Риверсайд» (Мидлсбро).

"Вулверхэмптон" на выезде добыл тяжёлую, и оттого ещё более ценную, победу над «Мидлсбро» со счётом 2:1. Последние двадцать минут команда Нуну Эшпириту провела вдевятером, но за этот период «боро» смог забить лишь раз. «Волки» удерживают лидерство и стали ещё ближе к возвращению в Премьер-лигу.

Протокол игры

Бёртон

(3:1) Патерсон Каллум 64'

30 марта. Стадион «Кардифф Сити Стэдиум» (Кардифф).

"Кардифф Сити" продолжает погоню за «Вулверхэмптоном». В пятницу валлийцы в родных стенах уверенно обыграли «Бёртон» с результатом 3:1. «Лазурные птицы» отстают от «волков» на шесть очков, но при этом имеют игру в запасе.

Протокол игры

Норвич

Фулхэм

70' Кэрни Том (0:2)

30 марта. Стадион «Кэрроу Роуд».

"Фулхэм" на выезде обыграл «Норвич», забив два гола в течение четырёх минут в средине второго тайма. «Дачники» идут третьими, но отстающая на три очка " Астон Вилла " имеет матч в запасе.

Протокол игры

Дерби

Сандерленд

10' Форсайт Крэйг (0:1)

(1:2) Выдра Матей 42'

50' Макгиди Эйден (1:3)

76' О'Ши Джон (1:4)

Запасные: Пирс Алекс • Келле Роос • Уисдом Андре • Люк Томас

Запасные: Стил Джейсон • Луа-Луа Казенга • Макманаман Каллум • Этан Робсон

30 марта. Стадион «Прайд Парк» (Дерби).

"Дерби" потерпел сокрушительное фиаско, уступив в родных стенах «Сандерленду» со счётом 1:4. «Чёрные коты» перед матчем замыкали турнирную таблицу Чемпионшипа, но теперь переместились на предпоследнюю строчку. «Бараны» пока идут пятыми.