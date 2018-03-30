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«Вулверхэмптон» и «Кардифф» побеждают, «Дерби» терпит фиаско
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«Вулверхэмптон» и «Кардифф» побеждают, «Дерби» терпит фиаско 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
"Евро-Футбол.ру" рассказывает о самых интересных пятничных матчах тридцать девятого тура Чемпионшипа.
Протокол игры
Мидлсбро
Вулверхэмптон
32' Кошта Элдер (0:1)
37' Кавалейру Иван (0:2)
(1:2) Бэмфорд Патрик 90'
Рэндолф ДарренШоттон Райан 61' 70' (Крэйни Мартин (70' 90') • Гибсон Бен • Айяла Даниэль • Фрэнд Джордж • Лидбиттер Грант 11' 63' (Хаусон Джонатан (63') • Клэйтон Адам 70' (Ассомбалонга Бритт (70') • Бешич МухамедТраоре Адама • Бэмфорд Патрик • Даунинг Стюарт
Запасные: Константопулос Димитриос • Бэйкер Льюис • Фрай Даэл • Харрисон Джек
Радди Джон 40' • Беннетт Райан 73' • Коди Конор • Боли Вийи • Доэрти Мэтт 54' 71' • Невеш Рубен 54' 56' • Саисс Ромен 66' • Дуглас Барри • Кошта Элдер 84' (Гиббс-Уайт Морган (84') • Афобе Беник 63' (Бонатини Леонардо (63') • Кавалейру Иван 58' (Н'Диайе Альфред (58')
Запасные: Батт Дэнни • Хаус Кортни • Норрис УиллРубен Винагре
30 марта. Стадион «Риверсайд» (Мидлсбро).
"Вулверхэмптон" на выезде добыл тяжёлую, и оттого ещё более ценную, победу над «Мидлсбро» со счётом 2:1. Последние двадцать минут команда Нуну Эшпириту провела вдевятером, но за этот период «боро» смог забить лишь раз. «Волки» удерживают лидерство и стали ещё ближе к возвращению в Премьер-лигу.
Протокол игры
Кардифф Сити
Бёртон
(1:0) Зохоре Кеннет 16'
21' Бент Даррен (1:1)
(2:1) Мендес-Лейнг Натаниэл 45'
(3:1) Патерсон Каллум 64'
Этеридж Нейл • Манга Экеле • Моррисон ШонБамба СулейманБеннетт Джо • Патерсон Каллум • Груйич Марко • Брайсон Крэйг 9' 67' (Гуннарссон Арон (67') • Мендес-Лейнг Натаниэл 85' (Вилдсхут Янник (85') • Зохоре Кеннет 71' (Мэдин Гари (71') • Хойлетт Джуниор
Запасные: Пилкингтон ЭнтониМёрфи Брайан • Пелтьер Ли • Уорд Джейми
Байвотер Стефен • Брэйфорд Джон 76' (Томас Эгерт (76') • Нейлор Том 37' • Макфадзин Кайл 47' • Флэнаган Том • Сорделл Марвин • Джейми Аллен • Мёрфи ЛюкДайер Ллойд • Бойс Лайам • Бент Даррен 82' (Сбарра Джон (82')
Запасные: Бакстон Джейк • Тёрнер БенСамуэльсен МартинКэмпбелл Гарри
30 марта. Стадион «Кардифф Сити Стэдиум» (Кардифф).
"Кардифф Сити" продолжает погоню за «Вулверхэмптоном». В пятницу валлийцы в родных стенах уверенно обыграли «Бёртон» с результатом 3:1. «Лазурные птицы» отстают от «волков» на шесть очков, но при этом имеют игру в запасе.
Протокол игры
Норвич
Фулхэм
66' Йохансен Стефан (0:1)
70' Кэрни Том (0:2)
Ганн Эгнус • Пинту Иву • Циммерман Кристоф • Клозе Тимм • Рид Харрисон 90' • Тетти Александер 77' (Хулахан Уэсли (77') • Вранчич Марио 84' (Эдвардс Маркус (84') • Мэддисон Джеймс 90' • Деннис Србени 76' (Оливейра Нелсон (76') • Мёрфи Джош 83' • Макговерн Майкл
Запасные: Хэнли Грант • Хасбенд Джеймс • Раджетт Шон
Беттинелли МаркусФредерикс Райан 78' • Одуа Денис • Рим Тим • Таргет Мэтт • Кэрни Том • Макдоналд Кевин 58' 68' (Норвуд Оливер (68' 85') • Йохансен Стефан • Айте Флойд 54' (Сесеньон Райан (54') • Митрович Александр 78' (Камара Абубакар (78' 90') • Пиазон Лукас
Запасные: Фонте Руй • Баттон ДэвидКалаш Томаш • Кристи Сайрус
30 марта. Стадион «Кэрроу Роуд».
"Фулхэм" на выезде обыграл «Норвич», забив два гола в течение четырёх минут в средине второго тайма. «Дачники» идут третьими, но отстающая на три очка "Астон Вилла" имеет матч в запасе.
Протокол игры
Дерби
Сандерленд
10' Форсайт Крэйг (0:1)
36' Флетчер Эшли (0:2)
(1:2) Выдра Матей 42'
50' Макгиди Эйден (1:3)
76' О'Ши Джон (1:4)
Карсон СкоттБэйрд Крис • Кио Ричард • Дэвис Кёртис • Форсайт Крэйг • Торн Джордж 58' (Наджент Дэвид (58') • Джонсон Брэдли 90' • Вайманн Андреас • Выдра Матей 84' • Лоуренс Том 46' (Палмер Кейси (46') • Джером Кэмерон 83' (Ледли Джо (83')
Запасные: Пирс Алекс • Келле Роос • Уисдом Андре • Люк Томас
Кемп Ли • Лав Дональд 63' • О'Ши Джон 72' • Коне Ламин 59' • Овьедо Брайан 81' (Мэтьюз Адам (81') • Макнейр Пэдди 78' (Уилсон Марк (78') • Каттермоул Ли 67' • Ханимэн Джордж • Гуч Линден 90' (Майя Джош (90') • Макгиди Эйден • Флетчер Эшли
Запасные: Стил Джейсон • Луа-Луа Казенга • Макманаман Каллум • Этан Робсон
30 марта. Стадион «Прайд Парк» (Дерби).
"Дерби" потерпел сокрушительное фиаско, уступив в родных стенах «Сандерленду» со счётом 1:4. «Чёрные коты» перед матчем замыкали турнирную таблицу Чемпионшипа, но теперь переместились на предпоследнюю строчку. «Бараны» пока идут пятыми.
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