Как отличить факты от фейков: полезные советы

Почему так важно обнаружить фейк? Если вы пишете, читаете, врачуете, лечитесь, консультируете, занимаетесь собственным бизнесом, делаете покупки, словом, живете — знать правду жизненно необходимо. Качественные знания в современном мире идут на вес золота. Информационный поток вбирает в себя данные из всех источников и выплескивает полученную массу на пользователя Сети, который не успевает отделить мух от котлет. Кто владеет информацией — владеет миром. Развивайте критическое мышление, и вы перестанете ошибаться, доверяя чепухе, и сделаете больше успешных и уверенных шагов в любой области жизни.

Проверьте надежность источника

Важно понять, откуда идет сигнал. Где вы получили информацию о событии, ситуации, научном открытии? Имейте в виду, в Википедии обнаружено немало ошибок. Еще больше неточностей — на коммерческих сайтах, в блогах, статьях, которые запускают «ради хайпа». Проверяйте данные в первоисточнике: это касается цитат из книг, суждений о научных открытиях и мемуаров. Ускорьте процесс — пользуйтесь электронными библиотеками, так вы быстро найдете выдержку и сверите ее с информацией из сомнительного источника.

Количество — не значит качество

Не полагайтесь на количество повторов предполагаемой чепухи, а также на число ее поклонников. Когда-то большая часть страны «заряжала» воду через телевизор и ничего странного в этом действе не видели даже люди с высшим образованием. Не идите за большинством. Фейки — это заразные вирусы, которыми болеют ленивые к анализу люди. Таких много. Мы тоже потенциально находимся в их числе. Поверить одному единственному паблику проще, чем перелопатить терабайты информации и сделать объективный вывод.

Признайте свои промахи

Мы всегда защищаем свое «Я» — это нужно для поддержания самооценки. Такой подход ведет нас по тропинке лжи в дебри псевдореальности. Если вы верили в астрологию всей душой, а потом обнаружили, что эта наука не имеет ни одного фактического эксперимента, доказывающего ее состоятельность, задумайтесь. Может, вы подгоняли предсказание под свою жизнь, а ошибочные факты упускали из виду? Поймите, что происходит на самом деле. Насколько вы объективны в том или ином знании? Никогда не поздно пересмотреть свою точку зрения и признать себя ошибающимся. Это ли не признак ума?

Поместите новый факт в существующую реальность

Старайтесь не смотреть на вещи однобоко. Рассмотрим загадку египетских пирамид и чудесного Сфинкса. Одна из гипотез гласит, что за уникальные постройки можно сказать спасибо передовой человеческой расе, которая существовала более 10 000 лет назад. Что ж, поместим эту расу в наш мир и подумаем: а что она еще оставила кроме пирамид? Должны же быть артефакты, подтверждающие ее существование? Произведения искусства, орудия труда, останки, инструменты? Их нет? Значит, факт не вписывается в контекст реальности. Что-то с этой гипотезой не так. Либо что-то не так с самой расой или артефактами. Такой подход применим в отношении любого убеждения, которое не имеет железных доказательств и постоянных подтверждений.

А можно ли оспорить этот «факт»?

Как только мы слышим новость об уникальном открытии или ярком событии, мозг работает над подтверждением этого факта, пытаясь его вписать в окружающую картину мира. А кто-то пытался опровергнуть факт? Кто-то возражал? А что, если возразить или не поверить? Может ли быть такое? Старайтесь к любому вопросу подходить с двух точек зрения, будьте судьей, который общается с адвокатом и прокурором одновременно.

Находите время на общение с учеными

Речь идет о лекциях, которые проходят в Москве и в регионах. Приходите на них и послушайте, что говорят журналисты, работники науки и знаменитые люди об открытиях, случаях из жизни и событиях. Задавайте вопросы, находите доказательства или опровержения. Старайтесь даже мнение ученых поставить под сомнение, только делайте это грамотно, используя железные факты. Пишите письма медийным людям, которые ведут диалог с аудиторией, читайте Facebook.

Не утверждайте

Будьте уверены только в том, что произошло лично с вами. Мы сами рассказываем истории, дополняя их фейками для красного словца. Старайтесь быть точными в диалоге, даже если это беседа в кафе с друзьями. Мы сами рождаем сплетни и мифы. Конечно, получать статус зануды ни к чему. Не нужно выпытывать подробности той или иной ситуации с точностью до секунды. Но полагаться на истину важно. Проанализируйте свою речь: как много приводится железных фактов, проверенных вами лично на собственном опыте?