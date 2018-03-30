Выборы в России и мире: интересные факты

В это воскресенье в нашей стране пройдут выборы Президента РФ. Это случится уже в седьмой раз с 1991 года, избранный глава государства проработает на своем посту 6 лет согласно Конституции РФ . К этому моменту все уже наверняка определились со своими симпатиями и предпочтениями, так что мы просто расскажем об истории выборов в России и мире — и поделимся интересными или забавными фактами о них.

Выборы в Древней Греции и Древнем Риме

Свободные граждане были обязаны участвовать в политической жизни своих государств — и воля народа, которая выражалась голосованием в собрании, обретала силу закона.

В Древней Греции голосовали с помощью бобов — белый означал согласие с кандидатурой, черный — голос «против». В Афинах существовал и такой тип тайного голосования — «суд черепков». То есть совершенно любой житель или общественный деятель мог оказаться изгнанным из города, если считалось, что его деятельность каким-то образом мешает жизни социума. Участники голосования писали на черепках имя потенциального изгнанника, а затем подсчитывали черепки с именами всех кандидатов — их складывали в специальное огороженное место на площади.

В Древнем Риме предвыборная кампания стартовала задолго до дня голосования: кандидаты, заявившие о своем намерении занять тот или иной пост, облачались в специальные белые тоги и отправлялись в «турне», убеждая горожан отдать свой голос за него. В сам день выборов каждый избиратель получал небольшую дощечку, на которой писал имя понравившегося кандидата.

В Средние века о подобной демократии пришлось позабыть — практически во всех странах были установлены монархии, при которых власть передавалась от отца к сыну.

Выборы в Древней Руси

История выборов берет свое начало в IX веке: в Великом Новгороде было принято выбирать, кого призвать княжить, и в этом процессе участвовало все взрослое население города и княжества.

В период Московского царства возникла Боярская дума — и в нее тоже выбирали членов, сам процесс голосования проходил иногда по упрощенной схеме, царь имел право рекомендовать тех или иных кандидатов — позже она превратилась в Земский собор. В его состав входили представители всех сословий — бояре, дворяне, гости, старосты гостиных сотен, сотники черных сотен, казаки и вольные крестьяне — уездные люди.

По большей части все они тоже были выбраны, хотя иногда являлись на заседания «по должности». Собор принимал важные решения по вопросам войны или мира, присоединению новых земель к уже имевшимся, необходимости сборов финансовых средств. Соборы 1598 и 1613 гг., например, избирали даже царей — Бориса Годунова Михаила Романова , родоночальника императорской династии в России.

Государственная дума, созданная в 1905 году, — предшественница нынешней палаты Федерального собрания. К участию в выборах в нее допускались мужчины, достигшие возраста 25 лет. Такого права не было у женщин, военнослужащих, студентов, лиц без определенного места жительства, губернаторов, градоначальников и служащих полиции.

Выборы в России в наше время

Сегодня выборы в органы власти вплоть до поста Президента Российской Федерации проводятся на основе всеобщего и прямого избирательного права тайным голосованием, участие же всех граждан страны в выборах является делом свободным и добровольным.

Любопытные факты о выборах в мире

Иногда процесс выборов может оказаться очень забавным — в силу сложившихся традиций или по причине появления необычного кандидата. Рассказываем об интересных случаях.

Малайзии титул монарха — выборный

Малайзия — конституционная монархия, но этот титул — выборный. Страна делится на штаты, которыми управляют султаны: каждые пять лет они выбирают из своего числа главного монарха — как правило, по старшинству или по личным заслугам.

Самые тяжелые выборы — в Пакистане

В феврале 1997 года на одно-единственное место в парламенте претендовали аж 107 кандидатов — притом что население в провинции Кохата , от которой было необходимо выбрать члена правительства, составляет всего 50 тысяч человек.

Результат выборов решает случай в Нью-Мексико

В этом штате существует закон, согласно которому результат выборов определяется какой-либо игрой, если два кандидата умудрились набрать одинаковое количество голосов. Так, например, в городке Эстансия в 1998 году подбрасывали монетку, хотя звучали предложения разыграть удачу в покер или игрой в кости.

Иногда побеждает кандидат с меньшим количеством голосов

В истории США было четыре случая, когда кандидат, набиравший меньшее количество голосов по сравнению со своим соперником, все же становился президентом. Это возможно потому, что победитель определяется большинством голосов выборщиков — а их число зависит от общей численности населения каждого штата.

Самая короткая история президентства

Некий Педро Ласкурайн был президентом Мексики примерно час в 1913 году: за это время он успел дать присягу, назначить преемником своего друга-генерала и подать в отставку. А вот генерал Хуэрта правил долго и счастливо.

Папу Римского могут выбрать из мирян

Процедура выборов главы католической церкви предусматривает возможность выбора не только из духовных лиц, но и из мирян: соответственно, продумана и процедура посвящения выбранного Папы сперва в священники, а затем и в епископы. Правда, подобного за всю историю ни разу не случилось.

У женщин Швейцарии долго не было права выбора

Женщины в этой прекрасной во всех отношениях стране не имели избирательного права вплоть до 1971 года — а в некоторые органы местного значения не могли выбирать аж до 1991 года.

Однажды в парламент баллотировался актер-комик

Датский актер-комик Якоб Хаугард в 1979 году на полном серьезе баллотировался в парламент своей страны — но с совершенно шуточной программой. Он обещал законодательное установление границ суток для своих избирателей — ровно по 8 часов на свободное время, сон и работу.

Среди других пунктов значились: попутный ветер на велодорожках, добавление «Нутеллы» в солдатский рацион и запрет на очереди в супермаркетах. Между прочим, он заседал в парламенте 4 года после победы; а вот удалось ли ему выполнить свои обещания — неизвестно.

Жители самого маленького континента обязаны участвовать в любых выборах, если им уже исполнилось 18 лет. Если же они отказываются волеизъявлять свои симпатии без уважительной на то причины, их ожидает весьма солидный штраф.