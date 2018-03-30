Эксперт: Франции не следует идти курсом Вашингтона и Лондона

"Беспрецедентное решение о высылке почти 150 российских дипломатов неизбежно вызывает вопросы по поводу избранной стратегии, — указал он. — Никогда подобное решение не принималось даже в эпоху существования Советского Союза".

Каковы выгоды для Франции?

По словам политика, «стремление определенной части „мирового сообщества“ к эскалации, новой гонке вооружений, изоляции России может констатировать каждый». «Но каковы выгоды для Франции присоединяться к этим намерениям и следовать за позицией Америки президента Дональда Трампа или Великобритании, стоящей на пороге выхода из Евросоюза ?» — задал вопрос автор комментария.

Он предложил «вспомнить, что ситуация на Ближнем Востоке, в регионе, где действует »Исламское государство" (террористическая группировка, запрещена в РФ — прим. ТАСС), диктует налаживание прочного партнерства с Россией для защиты нашей национальной безопасности". По его убеждению, экономические выгоды от партнерства и обменов с этой страной гораздо больше, чем от бойкота и санкций".

Многополярный мир Мигерес отметил, что президент РФ Владимир Путин «придерживается концепции многополярного мира». Такая модель противоположна «однополярному миру под диктатом США».

Необходимость многополярности, напомнил автор, отстаивал также и исторический лидер Франции, генерал Шарль де Голль, который ставил целью «обеспечение независимости и защиту интересов Франции». «Не следует забывать, что своим участием в Совете Безопасности ООН Франция обязана Сталину, а отнюдь не Соединенным Штатам, которые, как любил напоминать де Голль, видели нашу страну оккупированной зоной под контролем АМГОТ (AMGOT — американская „Союзная военная администрация оккупированных территорий“ — прим. ТАСС)», — отметил французский политик.

По мнению Мигереса, «эскалация напряженности, которую Франция может либо помочь ускорить, либо — затормозить, весьма опасна для сохранения равновесия и международного мира». «Французская дипломатия приняла ряд опрометчивых решений, в частности, об интервенции в Ливии , которую президент Эмманюэль Макрон , справедливо назвал „тяжелой ошибкой“.

Выбор должен быть ясным

»Необходимо следовать логике и понять, какую картину международных отношений мы хотели бы видеть, — заметил в заключение французский политик. — Если мы желаем ориентироваться на идеи де Голля и Франсуа Миттерана , то Россия должна быть нашим привилегированным партнером, а Путин — постоянным собеседником".