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Бастрыкин поставил на контроль проверку по факту нарушения жилищных прав сестер в Москве
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Бастрыкин поставил на контроль проверку по факту нарушения жилищных прав сестер в Москве 

РИАМО 35 минут назад
Фото: РИАМО
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по факту нарушения жилищных прав двух сестер в столице, у которых родственники продали недвижимость после смерти родителей девочек, сообщается на сайте СК РФ.
В сюжете одного из федеральных каналов рассказывается о судьбе двух сестер, которые остались без родителей и были удочерены дядей по материнской линии и его супругой. Девочки сообщают, что дядя и его супруга относились к ним как к чужим, периодически применяли физическое насилие за их плохую успеваемость в школе. Недвижимость, которая осталась после смерти родителей, была распродана.
«Бастрыкин поручил центральному аппарату взять на контроль ход проводимой ГСУ СК России по городу Москве доследственной проверки по сообщению СМИ о нарушении жилищных прав», — говорится в сообщении.
Председатель СК России поручил следователям тщательным образом разобраться в обстоятельствах произошедшего и дать надлежащую правовую оценку действиям родственников девочек и контролирующих органов.
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