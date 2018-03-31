Бастрыкин поставил на контроль проверку по факту нарушения жилищных прав сестер в Москве

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по факту нарушения жилищных прав двух сестер в столице, у которых родственники продали недвижимость после смерти родителей девочек, сообщается на сайте СК РФ.

В сюжете одного из федеральных каналов рассказывается о судьбе двух сестер, которые остались без родителей и были удочерены дядей по материнской линии и его супругой. Девочки сообщают, что дядя и его супруга относились к ним как к чужим, периодически применяли физическое насилие за их плохую успеваемость в школе. Недвижимость, которая осталась после смерти родителей, была распродана.

«Бастрыкин поручил центральному аппарату взять на контроль ход проводимой ГСУ СК России по городу Москве доследственной проверки по сообщению СМИ о нарушении жилищных прав», — говорится в сообщении.

Председатель СК России поручил следователям тщательным образом разобраться в обстоятельствах произошедшего и дать надлежащую правовую оценку действиям родственников девочек и контролирующих органов.