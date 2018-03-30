Засекреченный генерал

В многочисленных интервью журналистам он представляется как генерал спецслужб, командир вертолетной эскадрильи ГРУ , участник спецопераций в Чехословакии, на Кубе , в Сомали Анголе и в ряде других стран. Автор нескольких книг о спецслужбах, вице-президент Ассоциации ветеранов спецслужб «Беркут», лауреат литературной премии «Золотое перо ФСБ России», писатель-историк спецслужб и не только, Валерий Малеванный со знанием дела комментирует политические события как внутри России , так и за ее пределами, сопровождая их красочными подробностями своего военного прошлого.

Автор одной из «разоблачительных» статьей о Малеваном, Сергей Канев из Центра управления расследованиями опровергает его боевые заслуги. Более того, в статье утверждается, что вместо службы в спецподразделениях, Малеваный сидел в тюрьме за растрату.

Советский разведчик, писатель Михаил Любимов в эфире НСН назвал Малеваного жуликом, болтовню которого следует строго пресечь.

«Это никакой не генерал, это обычный жулик. Я никогда о нем не слышал, работая в разведке, а уж я знал всех генералов. Этот Малеваный уже столько лет числится экспертом, так что бесталанным назвать его нельзя. Мне кажется, официальные органы должны как-то реагировать на подобных экспертов. Думаю, что службы должны строго это пресекать», — добавил он.

Один из руководителей Союза ветеранов Анголы Вадим Сагачко заявил НСН, что все слова Малеваного о его участии в спецоперациях на территории этой страны — откровенная ложь.

«Я как председатель совета Союза ветеранов Анголы, организации, которая изучает историю наших взаимоотношений с этой страной, сам прошел ее всю вдоль и поперек, могу заявить, что он никогда в Анголе не был, и в своих интервью он грубо врет. Он то называет себя генералом ФСБ , то ГРУ, что противоречит одно другому. А всего 5 лет назад он был никаким не генералом, а просто специалистом по истории спецслужб. Мы встречаем очень много самозванцев и уже не обращаем внимания на подобных заявителей», — сообщил он.

Сагачко привел несколько самых ярких примеров из фантазий Малеваного.

«В одном из интервью он рассказывает сказку, что в 1981 году находился в Луанде , а в это время подошли войска неизвестно какого противника, и началась эвакуация советских учреждений, посольств и т.д. Никогда такого не было, это исторический факт. Еще как-то он якобы находился там же в порту, налетели американские бомбардировщики и началась бомбежка шариковыми бомбами. Никогда Луанда, столица Анголы не подвергалась бомбардировке. Официально заявляю — это самозванец, по крайней мере, по его высказываниям насчет Анголы», — добавил он.

Сам Валерий Малеваный в эфире НСН продолжал настаивать на том, что в 1981 году воевал в Анголе, куда его направили после Афганистана . Заявления, касающиеся подозрений в неискренности, он объяснял исключительной секретностью своих миссий.

«На одной из телевизионных передач, «Детектор лжи», мне задавали вопрос про Анголу, и я показал эксклюзив, который никогда никому не показывал, потому что это было до поры до времени секретно. Это права, выданные португальской сигуранцей, подписанные начальником кубинской контрразведки, с 81-го по 82-й год, по которым я имел право ездить по всей Африке. А это документ, извините», — прокомментировал писатель.

Ветеран ФСБ, директор аналитического центра ветеранов госбезопасности «Вымпел» Сергей Кривошеев в эфире НСН рассказал о случаях, когда различные граждане выдавали себя за представителей спецслужб. По его словам, такая практика процветала ещё в 1990-ые годы.

«Я с Малеваным лично не знаком и никогда не встречался. Но такие вещи происходили и раньше, были самозванцы, которые себя называли генералами различных спецслужб, а потом оказывалось, что это просто мошенники. Особенно в ельцинский период нашей истории, такие вещи происходили сплошь и рядом. Таких людей следствие задерживает, их осуждают и разоблачают, как мошенников. А если он участвовал в каких-то мероприятиях экономического сектора, кого-то лоббировал, то могут и посадить», — добавил Кривошеев.

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов сообщил НСН, что никогда не слышал о генерале Малеваном.

«Я не знаю этого человека, но у меня он всегда вызывал какое-то странное ощущение. Никогда с ним по службе не встречался, хотя, если говорить о службе федеральной безопасности, то я много людей знал, особенно такого уровня. Не знаю, где он служил, и что это за разведчик такой. Но надо сказать, что приходилось сталкиваться с самыми разными мошенниками, которые себя выдавали неизвестно за кого. К сожалению, это частое явление, особенно, когда связано со спецслужбами. В силу закрытости этих служб, определённые персонажи на себя часто надевают личину, которую очень сложно проверить. Могу судить только по тому, что он рассказывает, но у меня всегда это вызывало долю скепсиса и сомнений. Было бы хорошо, если бы спецслужбы дали ответ на этот счёт, чтобы впредь иным неповадно было. За подобные фантазии можно попасть под раздачу», — отметил он.

Сергей Канев из Центра управления расследованиями помимо спорной информации насчет боевых заслуг Малеваного усомнился в достоверности его писательских наград. Он выяснил, что премии «Золотое перо ФСБ» не существует, а есть «Золотое перо границы», учрежденная книжно-журнальным издательством ФСБ, но человеку с фамилией Малеваный ее не присуждали.

Малеванный в телефонном разговоре с НСН выразил возмущение подобным упреком.

«Бред сивой кобылы. Это же элементарно проверить. Медаль лауреата премии «Золотое перо границы ФСБ» была присвоена мне за книгу «Секреты о ГПУ СССР». Только издательство ФСБ взялось за печатание этой книги. Купить такую премию, я думаю, практически невозможно», — ответил он.

В конце диалога Малеванный предложил не зацикливаться на расследованиях о его заслуженном прошлом, а советовал покупать его книги, в которых он, по его, словам, «подробно описал все свои впечатления».