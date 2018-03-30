Портативный транспорт захватывает город

Скоро на смену холодам и гололеду придет весенняя погода. А значит, передвигаться по городу можно будет с помощью так называемого портативного транспорта. Инструктор столичной сегвей-школы Артем Давыдов рассказал «МВ» о технике безопасности при пользовании такими агрегатами.

Практически все виды портативного транспорта в большей или меньшей степени травмоопасны. Поэтому минимальная защита — шлем и наколенники — должна быть обязательно. Советую также надевать обувь на низкой подошве, подойдут кеды или кроссовки. Девочкам можно балетки, но обязательно с фиксированной пяткой. Для пользователей электротранспорта существуют также ограничения по комплекции. Например, минимальный вес для катания на сегвее, гироскутере и моноцикле — 45 килограммов. А вот людям с весом больше 110 килограммов я бы пользоваться электротранспортом не советовал.

Покупать портативный транспорт нужно лично под себя. Например, самокат для катания по набережной и для поездок на работу — это не одно и то же. Поэтому прежде чем сделать выбор, посоветуйтесь с консультантом.

Всегда заряжать батарею

Гироскутер или сегвей нельзя надолго оставлять с разряженной батареей. Также не рекомендуется подзаряжать аккумулятор, если индикатор не горит красным.

Соблюдать температурный режим

Хранить электротранспорт следует при температуре не ниже +10 градусов. Эти устройства также не дружат с высокой влажностью.

Ставить на сигнализацию

Защитить ваш транспорт от угона поможет видеосигнализация. Такие устройства уже изобрели специально для велосипедов и сегвеев. Они намного надежнее обычного замка на колесо.

Периодически разбирать

Раз в несколько месяцев транспорт на мини-колесах вроде скейтборда или роликов необходимо разбирать и тщательно осматривать. Для этого достаточно ослабить все крепления, проверить отсутствие вмятин и трещин, а также целостность амортизаторов.

Регулярно чистить

Очищать гироскутер от грязи необходимо регулярно. Однако делать это можно только с помощью специальной влажной тряпки. Прямого контакта с водой лучше избегать.