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Портативный транспорт захватывает город
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Портативный транспорт захватывает город 

Вечерняя Москва 20 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Скоро на смену холодам и гололеду придет весенняя погода. А значит, передвигаться по городу можно будет с помощью так называемого портативного транспорта. Инструктор столичной сегвей-школы Артем Давыдов рассказал «МВ» о технике безопасности при пользовании такими агрегатами.
Практически все виды портативного транспорта в большей или меньшей степени травмоопасны. Поэтому минимальная защита — шлем и наколенники — должна быть обязательно. Советую также надевать обувь на низкой подошве, подойдут кеды или кроссовки. Девочкам можно балетки, но обязательно с фиксированной пяткой. Для пользователей электротранспорта существуют также ограничения по комплекции. Например, минимальный вес для катания на сегвее, гироскутере и моноцикле — 45 килограммов. А вот людям с весом больше 110 килограммов я бы пользоваться электротранспортом не советовал.
Покупать портативный транспорт нужно лично под себя. Например, самокат для катания по набережной и для поездок на работу — это не одно и то же. Поэтому прежде чем сделать выбор, посоветуйтесь с консультантом.
Всегда заряжать батарею
Гироскутер или сегвей нельзя надолго оставлять с разряженной батареей. Также не рекомендуется подзаряжать аккумулятор, если индикатор не горит красным.
Соблюдать температурный режим
Хранить электротранспорт следует при температуре не ниже +10 градусов. Эти устройства также не дружат с высокой влажностью.
Ставить на сигнализацию
Защитить ваш транспорт от угона поможет видеосигнализация. Такие устройства уже изобрели специально для велосипедов и сегвеев. Они намного надежнее обычного замка на колесо.
Периодически разбирать
Раз в несколько месяцев транспорт на мини-колесах вроде скейтборда или роликов необходимо разбирать и тщательно осматривать. Для этого достаточно ослабить все крепления, проверить отсутствие вмятин и трещин, а также целостность амортизаторов.
Регулярно чистить
Очищать гироскутер от грязи необходимо регулярно. Однако делать это можно только с помощью специальной влажной тряпки. Прямого контакта с водой лучше избегать.
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