Специалисты взяли пробы земли и воды возле «Ядрова» для оценки ущерба экологии

МОСКВА , 30 марта. / ТАСС /. Специалисты взяли пробы почвы и воды вблизи полигона бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области . Результаты лабораторного анализа этих проб позволят оценить ущерб окружающей среде от свалки, сообщил первый заместитель министра экологии и природопользования Подмосковья Павел Кириллов

"Сегодня проводилось взятие проб воды и почвы в районе полигона «Ядрово». Далее будет проходить анализ этих проб, и рассчитываем к концу следующей недели получить итоговые результаты. Лабораторией будет представлен расчет вреда, нанесенного окружающей среде. Он будет представлен в конкретных цифрах, которые лягут в основу искового заявления в суд и будут взысканы с виновного лица, с ООО «Ядрово» (оператор полигона — прим ТАСС)", — приводятся слова Кириллова в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Он добавил, что к настоящему моменту экологи уже зафиксировали несколько серьезных нарушений, допущенных при эксплуатации полигона и ведении технической документации. «На следующей неделе начнем процедуру привлечения к административной ответственности», — добавил замминистра.

Проблема и решение

Жители Волоколамского района с февраля 2018 года массово жаловались на неприятный запах с «Ядрова» и провели несколько митингов за его закрытие. По уточненным данным, 77 школьников из Волоколамского района Московской области 21 марта обратились к врачам из-за плохого самочувствия. Родители связывали это с очередным выбросом газа с «Ядрова», однако анализы крови детей не подтвердили эту версию.

Власти предприняли комплекс мер для экстренного решения вопроса со свалкой. Так, старая часть полигона, которая создавалась по устаревшим требованиям и эксплуатировалась с нарушениями, закроется для приема отходов 13-14 апреля. На ней возведут и запустят к 15 июня систему утилизации образующегося внутри свалки газа, которая будет работать как минимум 10-15 ближайших лет, и систему сборки и очистки фильтрата. Эту часть свалки предстоит полностью рекультивировать и благоустроить.

До 15 июня с неприятным запахом, который источает полигон, власти будут бороться с помощью двух аэрозольных пушек, которые дважды в сутки опрыскивают «Ядрово» реагентом, нейтрализующим плохо пахнущий газ. В случае нового залпового выброса газа специально выделенная поливальная машина будет заливать очаг этим раствором. При этом начало занятий в школах и дошкольных учреждениях будет перенесено на два часа позже, а экзамены — на резервный день.

Дополнительно к этому на постоянной основе в Волоколамском районе из-за «Ядрова» заработал штаб МЧС и мобильные лаборатории. В центре города Волоколамска установили экран, на который выводятся данные о концентрации загрязняющих веществ в воздухе.

Новая часть «Ядрова» была построена согласно современным ужесточенным требованиям к полигонам бытовых отходов, что не позволит, по мнению властей, допустить повторения ситуации со старой частью свалки. Эта часть начнет принимать отходы 14 апреля и продолжит работать до 2030 года.