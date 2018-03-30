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Нефтепровод от ВСТО до Комсомольского НПЗ готов на 80%
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Нефтепровод от ВСТО до Комсомольского НПЗ готов на 80% 

Rambler News Service 1 час назад
Нефтепровод-отвод от трубопроводной системы ВСТО («Восточная Сибирь — Тихий океан») до Комсомольского НПЗ «Роснефти» готов на 80%, говорится в материалах «Транснефти».
«Завершенность проекта: 80%. Реализация проекта осуществляется в соответствии с установленными сроками», — сообщает компания.
Ранее первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин [заявлял] (https://rns.online/energy/Transneft-zavershit-stroitelstvo-otvoda-ot-VSTO-do-Komsomolskogo-NPZ-vo-II-kvartale-2018-goda-2017-11-20/), что «Транснефть» намерена завершить строительство нефтепровода-отвода от трубопроводной системы ВСТО до Комсомольского НПЗ «Роснефти» во втором квартале 2018 года.
В начале февраля ФСК ЕЭС [сообщила] (https://rns.online/energy/FSK-podklyuchila-k-energoseti-nefteprovod-otvod-ot-VSTO-do-Komsomolskogo-NPZ-2018-02-05/), что подключила нефтепровод-отвод от ВСТО до Комсомольского НПЗ к энергосети.
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