Нефтепровод от ВСТО до Комсомольского НПЗ готов на 80%

«Завершенность проекта: 80%. Реализация проекта осуществляется в соответствии с установленными сроками», — сообщает компания.

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