Как быть успешными в Интернете, узнали вологодские бизнесмены

Бесплатная конференция по системному интернет-маркетингу «АКАТАН» прошла сегодня в Вологде . Эксперты рассказали вологодским предпринимателям о новых тенденциях в бизнесе. 150 бизнесменов поучаствовали в десятке лекций от практиков интернет-бизнеса.

В зале Администрации Вологды сегодня собрались руководители организаций, которые развивают свой бизнес в онлайн-среде. Также на конференцию пришли и сотрудники компаний, которые занимаются продвижением своей организации в Интернете. Именно онлайн-среда сейчас приносит много заказов предпринимателям.

«Сейчас торговых площадок много, важно научится грамотно преподносить свою продукцию, чтобы люди знали про фирму. За этими знаниями я и пришла на конференцию», — рассказала маркетолог сельскохозяйственного предприятия Вологды Анжелика Механникова.

«Я занимаюсь сферой услуг, и сейчас примерно 60 заказов идет через Интернет. Хотелось бы научиться продавать больше, лучше, правильно. Информация важна и для руководителей больших предприятий: как правильно делать сайты, как их продвигать, за что нужно платить, за что нет, какие есть моменты обмана», — поделился вологодский предприниматель, известный ведущий Олег Бушман.

Google Бари Алибасов. Какие возможности открывает интернет-среда для развития бизнеса и что нужно сделать, чтобы быть «на коне», обсуждали на конференции. Один из секретов, которые узнали вологодские предприниматели — это как презентовать свой товар в Интернете, т. е. «упаковать», а затем предложить его клиенту. Об этом сегодня рассказал эксперт по стратегическому маркетингу и лучший бизнес-тренер по версии Яндекс

«Наша задача — это, во-первых, научить грамотно «упаковываться». Во-вторых, я рассказал, с помощью каких продуктов можно создать свой имидж. Поговорили о будущем, приоткрыв завесу тайны, куда движется мировая экономика и что нужно делать уже сейчас, чтобы в будущем быть впереди других», — рассказал эксперт по стратегическому маркетингу, спикер конференции «АКАТАН» Бари Алибасов.

Конференция сегодня проходила с 10 до 17 часов. Предприниматели говорили и о работе с поисковиками, и YouTube для бизнеса, и маркетинге в соцсетях. Бесплатная конференция по системному интернет-маркетингу «АКАТАН» впервые прошла в областной столице.

«Весь маркетинг, продажи уходит в Интернет. Мы рассказываем основные инструменты, как работать с подрядчиком, основные схемы обмана в которые могут попасться заказчики. Ключевая задача — повысить компетенцию руководителей для того, чтобы они больше зарабатывали и чтобы их бизнес был более безопасным», — сообщил организатор конференции, эксперт по системному интернет-маркетингу для руководителей Евгений Перов

Своими знаниями с участниками делились также владелец нескольких интернет-магазинов Алексей Замятин и заместитель начальника отдела по защите прав субъектов персональных данных и правовой работы Анатолий Пальников. Масштабное событие для вологодских предпринимателей прошло при поддержке Администрации Вологды.