Ещё
Подмосковное МВД примет все меры безопасности во время майских праздников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подмосковное МВД примет все меры безопасности во время майских праздников 

360tv.ru 48 минут назад
Фото: 360tv.ru
Сотрудники подмосковной полиции примут все необходимые меры во время майских праздников. Об этом сообщил начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Андрей Стрыгин, передает РИАМО.
Осложнений оперативной обстановки в майские праздники мы не ждем. Традиционные меры для организации порядка будут приняты в дни проведения
общественно-политических
мероприятий
Андрей Стрыгин.
В День весны и труда 1 мая и в День Победы 9 мая власти назначат ответственных за обеспечение общественного порядка и безопасности. Ими станут руководители территориальных подразделений или их первые заместители.
Полицейские проверяют рынки и другие места торговли, гостиницы, общежития, строительные объекты и другие места временного пребывания граждан, чтобы найти лиц, которые находятся в розыске или незаконно пребывают на территории Подмосковья.
Кроме того, проведены обследования подъездных путей к местам проведения праздничных мероприятий, а также маршруты движения организованных колонн. Устранение неполадок взято на контроль.
Во время майских праздничных мероприятий усилят
контрольно-пропускной
режим, задействуют металлические турникеты и арочные металлодетекторы, кинологов с собаками. В осмотре лиц женского пола будут участвовать только сотрудники полиции женского пола.
Ранее стало известно. что более 10 тысяч полицейских будут охранять жителей Подмосковья во время апрельских праздников в Вербное воскресенье, Пасху и Красную горку.
360tv.ru: последние новости
СМИ: российский лайнер беспричинно досматривают в Британии Все дети, госпитализированные в Волоколамскую ЦРБ, выписаны СМИ сообщили о перенесенной Шварцнеггером операции на сердце
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По США ударят газом262
«Котики» Газпрома, тайна похорон Мавроди и другие события дня23
Умерла Наталья Попович10
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ302
В Сирии подорвались военных коалиции США45
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение