Подмосковное МВД примет все меры безопасности во время майских праздников

Сотрудники подмосковной полиции примут все необходимые меры во время майских праздников. Об этом сообщил начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Андрей Стрыгин, передает РИАМО.

Осложнений оперативной обстановки в майские праздники мы не ждем. Традиционные меры для организации порядка будут приняты в дни проведения

общественно-политических

мероприятий

В День весны и труда 1 мая и в День Победы 9 мая власти назначат ответственных за обеспечение общественного порядка и безопасности. Ими станут руководители территориальных подразделений или их первые заместители.

Полицейские проверяют рынки и другие места торговли, гостиницы, общежития, строительные объекты и другие места временного пребывания граждан, чтобы найти лиц, которые находятся в розыске или незаконно пребывают на территории Подмосковья

Кроме того, проведены обследования подъездных путей к местам проведения праздничных мероприятий, а также маршруты движения организованных колонн. Устранение неполадок взято на контроль.

Во время майских праздничных мероприятий усилят

контрольно-пропускной

режим, задействуют металлические турникеты и арочные металлодетекторы, кинологов с собаками. В осмотре лиц женского пола будут участвовать только сотрудники полиции женского пола.

Ранее стало известно. что более 10 тысяч полицейских будут охранять жителей Подмосковья во время апрельских праздников в Вербное воскресенье, Пасху и Красную горку.