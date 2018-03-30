Более 20 уголовных дел составили по итогам президентских выборов в России

21 уголовное дело возбудили в России по итогам президентских выборов, которые состоялись 18 марта. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на члена ЦИК Сергея Сироткина. Он отметил, что если подозрения будут доказаны, виновных накажут. Центризбирком настроен добиться справедливого решения.

Мы сторонники самых действенных и решительных мер — заверил Сироткин.

Во время выборов зафиксировали попытки помешать процессу голосования, а также нарушение общественного порядка, вандализм, телефонный терроризм. В общей сложности по этим эпизодам составили 751 протокол.

На вбросах во время выборов поймали нескольких сотрудников общеобразовательных учреждений. Пока они продолжают работать.

Если будет вынесен приговор и человек будет осужден, то тогда он будет не вправе работать в общеобразовательном учреждении

— исполнительный директор Российского общественного института избирательного права Александр Игнатов

Ранее в РФ уже возбуждали уголовные дела за вбросы. Однако дело ограничивалось штрафами. В 2016 году учительница школы в Нижнем Новгороде Ольга Савина проголосовала восемь раз на выборах в Государственную думу . Год спустя ей присудили 250 тысяч рублей штрафа. Педагог имела

29-летний

стаж, преподавала химию, билогию, экологию, отвечала за воспитательную работу. Ее также отстранили от работы и отправили на пенсию.