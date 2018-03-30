Ещё
Более 20 уголовных дел составили по итогам президентских выборов в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 20 уголовных дел составили по итогам президентских выборов в России 

360tv.ru 50 минут назад
21 уголовное дело возбудили в России по итогам президентских выборов, которые состоялись 18 марта. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на члена ЦИК Сергея Сироткина. Он отметил, что если подозрения будут доказаны, виновных накажут. Центризбирком настроен добиться справедливого решения.
Мы сторонники самых действенных и решительных мер  — заверил Сироткин.
Во время выборов зафиксировали попытки помешать процессу голосования, а также нарушение общественного порядка, вандализм, телефонный терроризм. В общей сложности по этим эпизодам составили 751 протокол.
На вбросах во время выборов поймали нескольких сотрудников общеобразовательных учреждений. Пока они продолжают работать.
Если будет вынесен приговор и человек будет осужден, то тогда он будет не вправе работать в общеобразовательном учреждении
— исполнительный директор Российского общественного института избирательного права Александр Игнатов.
Ранее в РФ уже возбуждали уголовные дела за вбросы. Однако дело ограничивалось штрафами. В 2016 году учительница школы в Нижнем Новгороде Ольга Савина проголосовала восемь раз на выборах в Государственную думу. Год спустя ей присудили 250 тысяч рублей штрафа. Педагог имела
29-летний
стаж, преподавала химию, билогию, экологию, отвечала за воспитательную работу. Ее также отстранили от работы и отправили на пенсию.
360tv.ru: последние новости
Все дети, госпитализированные в Волоколамскую ЦРБ, выписаны СМИ сообщили о перенесенной Шварцнеггером операции на сердце Охранявший ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове ЧОП пропал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По США ударят газом257
Умерла Наталья Попович10
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ302
«Котики» Газпрома, тайна похорон Мавроди и другие события дня22
Названы гонорары Пугачевой и Галкина164
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение