Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». ПФО. Выпуск № 392

Краевые власти усиливают кадровый резерв

По слухам, администрация губернатора Прикамья займется обучением и повышением квалификации заместителей глав муниципалитетов. Якобы для того, чтобы готовить из них будущих глав территорий и формировать кадровый резерв регионального правительства. Говорят, что АГПК будет курировать назначение замов, что позитивно скажется на эффективности управления.

Комментарий: система отбора кадров будет скорректирована

«Готовится пакет нормативных правовых актов, предполагающих корректировку системы отбора кадров. Речь идет о выстраивании управленческих механизмов, направленных на более эффективное взаимодействие руководителей краевого и муниципального уровней власти по отраслевому принципу», — пояснили в администрации губернатора.

Министром спорта Прикамья станет Перминов

Вопрос отставки краевого министра спорта Олега Глызина для слухмейкеров давно решен. Говорят, что губернатор от незадачливого подчиненного отстроился, спортивные темы сейчас курируют зампред правительства Прикамья Ивенских, замминистра спорта Чеснокова и директор ЦСП Петр Перминов. Последнего все чаще и называют будущим руководителем минспорта.

Комментарий: нет комментариев

Директор ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» Петр Перминов не смог прокомментировать слух из-за занятости. «Сейчас не очень удобно», — уточнил он.

Надзорные ведомства проверят строящиеся ТЦ Говорят, прикамские надзорные ведомства намерены проверить не только действующие, но и строящиеся торговые центры на предмет обеспечения пожарной безопасности. По слухам, это вызвало панику среди застройщиков, и больше всего волнуются те, у кого строительство близко к завершению. Что-либо скорректировать на этом этапе уже невозможно, проще снести здание и строить с нуля. Слухмейкеры, в частности, кивают в сторону многофункционального центра в районе Речного вокзала. Там во всю идут отделочные работы, в то время как эксперты напоминают не только о пожарной безопасности, но и о недоработках с обеспечением безопасности в случае катастрофического затопления, стоящей на берегу новостройки.

Комментарий: нет комментариев

Москвичи разгоняют работников «ДК Приокского района»

Говорят, что всех работников ОАО «ДК Приокского района» Нижнего Новгорода сокращают с 27 мая, о чем на этой неделе им выдали соответствующие бумаги. Со слов источника «ФедералПресс» , в домоуправляющей организации сейчас хозяйничают москвичи. Ранее пронесся слух, что акции «ДК Приокского района» собирается покупать московская компания «Домком Инвест», которая до этого приобрела 75% акций ДУКов Московского, Канавинского, Советского и Нижегородского районов, входящих в Национальную ассоциацию организаций ЖКХ. Держателем 25% акций «ДК Приокского района» является Нижний Новгород в лице комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами, владельцем 75% акций еще числится ООО «Объединенные коммунальные сети» («ОКС»).

Комментарий: это не так В администрации Приокского района Нижнего Новгорода ответили, что не располагают этой информацией. В ОАО «ДК Приокского района» в свою очередь сообщили, что информацией о новых собственниках управляющая компания не обладает, а информацию о сокращении всех работников опровергает. Получить комментарий «Домком Инвест» к моменту сдачи материала не удалось.

Численность зампредседателей комитетов нижегородского заксобрания урегулируют

Пока наблюдатели обсуждают, вернется ли после ухода из законодательного собрания Нижегородской области Олега Сорокина структура с тремя заместителями спикера, депутаты, похоже, планируют урегулировать вопрос с численностью заместителей председателей комитетов заксобрания. В настоящее время в областном парламенте 11 комитетов, однако число заместителей их председателей разнится: где-то заместитель один, где-то два, в некоторых комитетах их трое. Говорят, число зампредседателей комитетов хотят ограничить двумя на каждый комитет.

Комментарий: обсуждалось, но не на официальном уровне

«Я слышала, что такое обсуждалось, но не на официальном уровне, а теоретическом», — сказала «ФедералПресс» заместитель председателя заксобрания Ольга Щетинина . По ее мнению, заместитель председателя комитета — не столько должность, сколько координация направлений работы внутри комитета. Так, например, комитет по социальным вопросам курирует вопросы образования, здравоохранения, занятости населения, социальной политики, физкультуры и спорта и др. Другие комитеты же могут иметь более узкие полномочия. «Нужно здесь исходить не из унифицированности, а потенциальной необходимости того или иного заместителя», — резюмировала собеседница агентства.

Власти загонят 10 тысяч человек на недостроенную «Самара Арену»

Представители самарского департамента физкультуры и спорта рассказали, что 28 апреля во время первого тестового матча, в котором «Крылья Советов» сыграют с воронежским «Факелом», на трибунах «Самара Арены» должны разместиться 10 тыс. человек. За сбор зрителей отвечают городская администрация и областное правительство. Каким образом они наберут «добровольцев», чиновники не сообщили. Меж тем факт готовности «Самары Арены» к концу апреля до сих пор под вопросом. Уже сейчас пользователи социальных сетей молятся за будущих болельщиков-испытателей и упрекают власти за формальное и безответственное отношение к безопасности граждан. По слухам, желающих опробовать стадион на прочность окажется гораздо меньше положенного, и загонять зрителей придется под различными предлогами. А 6 мая, на второй игре самарцев с «Кубанью», трибуны, рассчитанные на 45 тыс. человек, должны быть заполнены на 100%.

Комментарий: болельщики придут, стадион будет готов

Консультант департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области Анна Ситник рассказала «ФедералПресс», что билеты на первую игру будет распространять клуб «Крылья Советов». По ее словам, недостатка в желающих прийти на матч быть не должно — самарцы любят футбол и дольше всех среди городов — организаторов ЧМ-2018 ожидали открытия стадиона. К этому моменту «Самара Арена» будет полностью готова и безопасна для посещения.

«Соколы Жириновского» вылетят из региональной политики

В начале недели местные политологи и СМИ заговорили о печальных перспективах ЛДПР в Самарской области. На выборах президента РФ 18 марта Владимир Жириновский получил 6% голосов — худший для него результат в губернии за десять лет. А, как известно, падение интереса к фигуре лидера этой партии автоматически ведет к ослаблению влияния партии в целом. Сами местные «соколы» прочили своему кандидату не менее 8-10%. Положение усложняется тем, что за последние годы в регионе не осталось видных либерал-демократов. Количество представителей фракции в губдуме сократилось до трех человек. А сами партийцы еще с периода правления экс-губернатора Николая Меркушкина демонстрируют небывалую лояльность власти. Как утверждают слухмейкеры, осенние перевыборы дум Тольятти Сызрани приведут к фиаско ЛДПРовцев на областном уровне.

Комментарий: не сдаем позиции

Руководитель фракции «ЛДПР» в Самарской губернской думе Александр Степанов признал, что прошедшие выборы президента РФ действительно не принесли «соколам» ожидаемого результата. Однако в Самарской области он оказался выше, чем в среднем по стране. По словам Александра Степанова, партия не собирается сдавать позиции и продолжит участие в политической жизни губернии.

В самарских вузах будут отслеживать явку студентов на выборах губернатора

Не стихают разговоры о местном самарском ноу-хау — приложении для смартфонов «Точка роста». По слухам, специальное приложение для смартфонов, необходимое для участия в одноименном студенческом конкурсе, пригодилось для отслеживания студентов на избирательных участках 18 марта. По мнению слухмейкеров, этот же фокус провернут и на выборах главы региона. Напомним, суть идеи в том, чтобы студенты при посещении различных мероприятий делали селфи и отправляли фото на конкурс через вышеупомянутое мобильное приложение. Так, по мнению организаторов, у молодежи формируется активная гражданская позиция. Авторы лучших селфи получают цифровые гаджеты, а группы-победители — туры в другие города России . Странным образом старт проекта пришелся на конец предвыборной президентский кампании. А одним из первых мероприятий, которые посетили конкурсанты, стали выборы президента РФ. В начале марта в Сети появились скриншоты переписки, в которой со ссылкой на ректора техуниверситета Дмитрия Быкова учащихся якобы вынуждали устанавливать приложение и отметиться 18 марта на избирательных участках.

Комментарий: персональные данные пользователей защищены

«Участие в конкурсе является сугубо добровольным, а компания принимает все меры для защиты персональных данных пользователей приложения», — ответил директор компании-разработчика проекта ООО «Молодежная тренинговая компания» Денис Солянников на запрос «ФедералПресс».

В Кирове из-за нарушений закроют восемь торговых центров

8 марта главный пожарный инспектор Кирова Артем Гаряев сообщил, что в городе проверили 17 торговых центров и только один из них соответствовал всем требованиям. Восемь кировских торговых центров, по мнению Гаряева, должны закрыться до устранения нарушений. Все это вызвало слухи о том, что уже 30 марта многие кировчане не смогут сходить в ТЦ за покупками.

Комментарий: нет комментариев

Сам Артем Гаряев от комментариев отказался, переадресовав вопрос в пресс-центр ГУ МЧС по Кировской области. Получить комментарий пресс-службы к моменту публикации материала «ФедералПресс» не удалось. В пресс-службе прокуратуры Кировской области также не стали комментировать информацию о возможном закрытии торговых центров, предложив дождаться окончания проверки.

«Победа» все-таки вернется в Кировскую область

Уже несколько недель не утихают слухи о возвращении лоукостера «Победа» в Кировскую область. На прошлой неделе кировский аэропорт «Победилово» даже сообщил, что ведет переговоры о возобновлении работы с авиакомпанией. Это заставило многих кировчан окончательно уверовать в то, что в скором времени они снова смогут летать в Москву за 1,5 тысячи рублей.

Комментарий: с Кировом переговоры не ведутся

«С Кировом никаких переговоров не ведется. Сеть маршрутов «Победы» расписана до конца 2019 года», — сообщил «ФедералПресс» источник в компании.

Проверяется коррупционная связь Саратовской транспортной прокуратуры и ПривЖД

В начале этой недели на уровне слухов появилась информация о том, что Приволжская железная дорога якобы долгое время обеспечивала автомобилями Саратовскую транспортную прокуратуру. Слухмейкеры утверждают, что по этому факту готовится возбуждение уголовного дела, а сумма ущерба составила около 3 млн рублей. По информации слухмейкеров, проверку по этому факту проводит Южное следственное управление на транспорте СКР

Комментарий: материалов не поступало

В Южном следственном управлении на транспорте СКР «ФедералПресс» заявили, что «таких материалов не поступало».

Главе Следственного управления СКР по Саратовской области Николаю Никитину снова прочат отставку. Контракт с ним заканчивается в последних числах апреля и злые языки настаивают на том, что уж в этот-то раз срок полномочий ему точно не продлят. И вопрос был бы решен, если бы знать, куда главного саратовского следователя отправить. До последнего времени по региону циркулировали слухи о том, что Николай Никитин пересядет в аналогичное кресло в Пензенской области , но вроде бы там ему пост не согласовали. В свою очередь на должность руководителя саратовского управления Следственного комитета прочат оренбургского Сергея Колотова.

Комментарий: не комментируем

В СУ СКР по Саратовской области сказали, что такую информацию не комментируют.

«Ак барс» Банк уходит из Оренбургской области из-за проблем с лицензией

29 марта ряд оренбургских СМИ сообщили о том, что, «Ак барс» Банк прекратит работу в регионе из-за сложностей с лицензией и ряда заявлений ЦБ РФ

Комментарий: это другой банк

В «Ак барс» Банке пояснили, что местные СМИ перепутали кредитную организацию с самарским « АК БАНКом » («АктивКапитал банк» — прим.ред), который на самом деле был лишен лицензии 29 марта. В банке также заверили, что никаких вопросов по работе в Оренбургской области и проблем с лицензией у финансового учреждения нет.

В «АК БАНКе» подтвердили размещенную Центробанком информацию об отзыве лицензии. В банке также сообщили, что единственный в Оренбургской области офис расположен в Бугуруслане

Жители Казани будут игнорировать торговые центры

Появились слухи о том, что в субботу 31 марта жители Казани будут игнорировать торговые центры. Призывы к бойкоту торговых центров распространяются в столице республики через мессенджеры примерно с 27 марта. В рассылке акция связывается с памятью погибших на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»в Кемерово . Инициаторы призывают владельцев торговых центров всегда помнить о ценности человеческой жизни и обеспечить безопасность покупателей.

Комментарий: надеемся на резонанс

Член Совета Союза потребителей РФ Марс Исмагилов, поддерживающего призыв об игнорировании торговых центров, выразил надежду, что акция «вызовет нужный резонанс». При этом он отметил, что акция, если состоится, не сможет повлиять на выручку торговых центров критично. «Они не разорятся», — пояснил он.

Руководитель администрации главы Башкирии может уйти в отставку

На этой неделе сразу несколько авторитетных изданий сообщили о возможности ухода в отставку руководителя администрации главы Башкирии Владимира Нагорного . Его якобы хотят заменить на недавно назначенного вице-премьера, руководителя Госкомитета по строительству и архитектуре Андрея Трухана. Владимир Нагорный был назначен на пост руководителя администрации главы Республики Башкортостан в ноябре 2016 года. До этого работал в структурах «Башнефти» и в администрации Уфы

Комментарий: информация не соответствует действительности

«Информация о подготовке отставки Владимира Нагорного не соответствует действительности», — заявил пресс-секретарь главы Республики Башкортостан Фанур Ягафаров.

Экс-руководитель Фонда капремонта уехал от уголовного преследования заграницу

О побеге экс-руководителя Фонда капремонта Андрея Смирнова заграницу рассказал один из активистов в сфере ЖКХ республики и председатель ИГОО « Защита прав собственников ЖКХ» Алексей Меркушев . «Следует отметить, что бывший руководитель Андрей Смирнов стремительно покинул пределы Российской Федерации», — сообщил он в своем видео-обращении. Слухи о стремительном отъезде Андрея Смирнова связывают с тем, что 24 марта исполняющего обязанности руководителя регионального Фонда капитального ремонта Алексея Горбунова обвинили в присвоении чужого имущества в особо крупном размере и заключили под стражу до 22 мая. Его бывший начальник и нынешний подчиненный Андрей Смирнов, согласно заключению Государственного контрольного комитета Удмуртской Республике, виновен в расходовании около 7 млн рублей бюджетных средств, выделяемых на деятельность фонда. Он сдал принадлежащую ему офисную недвижимость республиканскому фонду капремонта, которым сам и руководил, как наемный работник. Алексей Горбунов, став и.о. руководителя фонда, подписывал документы по аренде этих офисных площадей и способствовал получению прибыли семьей Андрея Смирнова.

Комментарий: это не правда