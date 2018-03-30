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Выдадут лопаты и мешки: чиновники позвали ростовчан на уборку Ростова
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Выдадут лопаты и мешки: чиновники позвали ростовчан на уборку Ростова 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Завтра, 31 марта, во всех районах города будут убирать мусор, мыть фасады, обрезать поросль, выгребать газоны. В администрации ростовчанам предложили посвятить выходной день улучшению своего города.
— У общегородского субботника есть и другая цель — разбудить в жителях желание навести порядок возле своих домов, во дворах, где они живут и растут их дети, — сказал заместитель главы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Сакеллариус.
Убирать улицы завтра будут организации, учреждения, предприятия, юридические лица, индивидуальные предприниматели.
— Поучаствовать в субботнике 31 марта можно будет и коллективно. Добровольцев ожидают все районы донской столицы. Там участникам выдадут необходимый инвентарь: перчатки, лопаты, мусорные мешки, сказали в пресс-службе городской администрации.
Субботники пройдут по следующим адресам:
Ворошиловский район: улица Добровольского в створе улицы Орбитальная; улица Орбитальная от улицы Добровольского до переулка Космический (напротив кладбища); улица Пацаева, 1, улица. Орбитальная, 20-22.
Железнодорожный район: территория на пересечении улиц Русской и переулка Медный в районе улицы Токарной, 82 (переходной мост по пр. Стачки, склоны Стачки); склоны по проспеку Стачки; склоны по улице Петрашевского.
Кировский район: улица Левобережная, 77 а, 79, кафе «Венеция»; проспект М. Нагибина, склоны; улица Нансена, склоны; мемориал «Тачанка»; улица Пушкинская, 200-210 (внутридворовая территория); проспект Соколова, 85 (внутридворовая территория); проспект Ворошиловский, 78 сквер и внутридворовая территория.
Ленинский район: парк 8 Марта (ул. Бондаренко, ул. Маркова, ул. Полевая); лестница по улице М. Горького в районе Главного автовокзала; улица Шоссейная, 23 а (водоохранная зона р. Дон).
Октябрьский район: сквер имени Чуковского; сквер имени Оганова; улица Дебальцевская.
Первомайский район: парк имени Н. Островского (со стороны ул. 1-й Конной Армии, 4/1, автошкола); улица Золотистая (вдоль балки); территория от улицы Глинки до улицы Медногорской.
Пролетарский район: территория вдоль улицы Вересаева от проспекта 40-летия Победы до объездной дороги; территория рощи вдоль проспекта 40-летия Победы от моста Сарьяна до улицы Вересаева (аллея Ветеранов); улица Левобережная — проезды между базами отдыха.
Советский район: внутриквартальная территория по проспекту Стачки, 199/3 (от молочной кухни до ул. Зорге, 12); улица 2-я Краснодарская, 113 (внутриквартальная территория); улица Прогрессивная, 2 а; территория вдоль переулка Оружейный, 11/2 до улицы Еременко территория вдоль улицы Доватора от 7 проезда до Мериноса.
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