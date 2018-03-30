Восьмиклассник из школы №933 выступит в финале конкурса «Живая классика»

Ученик 8 «Б» класса школы № 933 Максим Серяпин будет отстаивать честь района и Южного округа на Московском туре Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» в воскресенье, 1 апреля.

Московский финал самого масштабного детского проекта «Живая классика» пройдет в Российской Государственной Детской Библиотеке. Право представлять свою школу, Бирюлево Западное и ЮАО Максим завоевал на окружном отборочном этапе состязания, где вошел в тройку призеров.

Ученики школы № 933 участвуют в «Живой классике» уже 4 года, однако ни разу не выходили на региональный уровень. То, что Максим стал призером окружного этапа, уже большая победа детей, родителей, педагогов и библиотекаря школы Елены Акимовой . Она считает, что успех им принесли харизма чтеца и удачно выбранный для декламации отрывок:

— Максим очень обаятельный, очень артистичный! Ну и удачно мы выбрали материал для чтения. Это отрывок из автобиографического произведения австралийского писателя Алана Маршалла «Я умею прыгать через лужи», — поделилась с редакцией газеты «Обозрение. Бирюлево Западное» Елена Васильевна, — это книга моего детства, я ее помню, люблю и предложила Максиму. Она и сегодня звучит очень актуально, поскольку рассказывает о мальчике, который в результате болезни потерял подвижность, и главной его мечтой стало избавиться от костылей. И он от них избавлялся, но только в мечтах: представлял себя то прыгающим кенгуру, то собакой, что охотится за кроликами. Эта книга о вере, надежде, борьбе и преодолении себя.

Участники конкурса «Живая классика»

Именно этот отрывок прочитает Максим и 1 апреля в Российской Государственной Детской Библиотеке перед лицом высокого жюри, куда вошли писатели, деятели культуры и журналисты.

— Конкуренция будет огромная. Соперники — талантливые, хорошо подготовленные, многие с опытом сценической работы, — признает Елена Акимова, — но мы все равно верим в успех, надеемся на победу.

Книга австралийского писателя Алана Маршалла завершается на мажорной ноте: мальчик-калека преодолевает себя, и ему удается оседлать пони. Это настоящая победа над собой. Победы редакция нашей газеты желает и нашему юному таланту Максиму Серяпину.

Фото: школа №933.