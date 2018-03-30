В Томске запустят экологичную котельную на топливе из отходов переработки угля

МОСКВА , 30 марта. / ТАСС /. Одну из томских котельных в 2018 году переоборудуют для работы на топливе, созданном из отходов углепереработки благодаря работе ученых Томского политехнического университета . Новое топливо почти на 70% дешевле традиционного угольного, не уступает ему по энергетическим характеристикам и выделяет при горении в атмосферу вдвое меньше парниковых газов. Об этом в пятницу рассказал ТАСС руководитель проекта, директор научно-технического центра «Интеллектуальные энергосистемы» ТПУ Алексей Головин

"Мы провели все необходимые эксперименты, анализы сырьевой базы для проекта, изготовили оборудование. Следующим шагом станет реконструкция действующей котельной под работу на органоводоугольном топливе. Это значительно уменьшит вредные выбросы, более чем вполовину повысит эффективность котельной и обеспечит пожарную безопасность", — рассказал ТАСС Головин.

Органоводоугольные топливные композиции (ОУВТ) — это жидкие композиционные топлива, в состав которых могут входить такие горючие компоненты, как низкосортные угли, отходы углеобогащения, твердые бытовые отходы и тому подобное. Сейчас в мире пока нет тепловых электростанций, использующих такой тип топлива. Этот вопрос томичи готовятся решить уже в текущем году.

"Вместе с городской администрацией мы выбрали подходящий объект — это мазутная котельная городских очистных сооружений. Уже проведена предварительная оценка вложений, выбрано оборудование, просчитаны показатели, установлено, что проект абсолютно окупаемый. Ведь при переходе с мазута на ОУВТ затраты на топливо снижаются на 69%", — сказал Головин.