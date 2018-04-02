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Москва не оставит без внимания возможное закрытие торгпредства РФ в Британии
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Москва не оставит без внимания возможное закрытие торгпредства РФ в Британии 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: РИА "Новый День"
«В Москве самым тщательным образом анализируют каждый недружественный шаг, который принимается в отношении Российской Федерации, и каждый этот недружественный шаг находит впоследствии ответ, который формулируется соответствующим образом. Поэтому давайте не будем забегать вперёд. Без внимания никто такие шаги в Москве не оставляет», — сказал Песков.
Ранее газета The Telegraph со ссылкой на свои источники сообщила, что британское правительство немерено рассмотреть вопрос о закрытии российского торгового представительства в Лондоне в связи с делом Сергея Скрипаля.
Экс-полковник ГРУ и его дочь были отравлены в начале марта в Солсбери. Соединённое Королевство обвинило в причастности Россию. В Москве все обвинения отвергли. После этого Лондон принял решение выслать более 20 наших дипломатов. Российская сторона ответила зеркально.
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