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ОАК начала выпуск композитных агрегатов на новом производстве в Воронеже
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ОАК начала выпуск композитных агрегатов на новом производстве в Воронеже 

РИА Новости 17 минут назад
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и компания «ИНУМиТ» (в числе учредителей — химический факультет МГУ им. М. В Ломоносова) начали выпуск агрегатов из композитных материалов для авиастроения из отечественного сырья на новом опытно-промышленном производстве в Воронеже, сообщили в ОАК.
"Инвестиции в создание новой технологии превысили 300 миллионов рублей. Министерство образования и науки выделило субсидии в размере 154 миллионов рублей, еще около 160 миллионов инвестировало Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО, входит в ОАК)", — говорится в сообщении.
Как заявил технический директор ОАК Юрий Тарасов, начаты испытания гражданского лайнера SSJ100 с горизонтальными саблевидными законцовками крыла. В Воронеже изготавливается оснастка для винглетов SSJ100, использование законцовок помогает добиваться сокращения потребления топлива и экономить до 5 миллионов рублей в год на одно воздушное судно. Ученые МГУ создали материалы для оснастки, применяемой для изготовления деталей из композиционных материалов для гражданских лайнеров SSJ100, МС-21, а также мотогондол для нового отечественного двигателя ПД-14.
В Воронеже ОАК и Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) создают новый центр компетенций по выпуску мотогондол для всех типов отечественных двигателей гражданских и транспортных самолетов.
"Доля композитов в SSJ100 превышает 12%, в МС-21 — треть. Мы заинтересованы в расширении использования отечественных композитных технологий, при соблюдении высокого стабильного качества и ценовых параметров", — приводятся в сообщении слова Тарасова.
Как сообщил генеральный директор АО «ИНУМиТ» Виктор Авдеев, в прошлом году ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий, «ИНУМиТ» и генеральный директор Алексей Рогозин подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.
"Сегодня химики МГУ и специалисты Воронежского разрабатывают инновационные композитные конструкции из композитных материалов для узлов механизации нового гражданского самолета Ил-114", — отмечается в сообщении.
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