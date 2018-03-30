ОАК начала выпуск композитных агрегатов на новом производстве в Воронеже

Как заявил технический директор ОАК Юрий Тарасов , начаты испытания гражданского лайнера SSJ100 с горизонтальными саблевидными законцовками крыла. В Воронеже изготавливается оснастка для винглетов SSJ100, использование законцовок помогает добиваться сокращения потребления топлива и экономить до 5 миллионов рублей в год на одно воздушное судно. Ученые МГУ создали материалы для оснастки, применяемой для изготовления деталей из композиционных материалов для гражданских лайнеров SSJ100, МС-21, а также мотогондол для нового отечественного двигателя ПД-14.

В Воронеже ОАК и Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) создают новый центр компетенций по выпуску мотогондол для всех типов отечественных двигателей гражданских и транспортных самолетов.

"Доля композитов в SSJ100 превышает 12%, в МС-21 — треть. Мы заинтересованы в расширении использования отечественных композитных технологий, при соблюдении высокого стабильного качества и ценовых параметров", — приводятся в сообщении слова Тарасова.

"Сегодня химики МГУ и специалисты Воронежского разрабатывают инновационные композитные конструкции из композитных материалов для узлов механизации нового гражданского самолета Ил-114", — отмечается в сообщении.