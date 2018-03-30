Жители Химок борются за парковку в собственном дворе

Жители дома №1 по улице Горшина в Химках столкнулись с настоящей парковочной диллемой. По вечерам оставленные машины буквально блокируют выезд другим, а во вдор ведут всего два въезда, которые часть жильцов тоже использует в качестве паркинга. Однажды пожарная машина просто не смогла проехать на вызов в одном из подъездов. Чем закончилась эта ситуация, как жители сейчас борятся за ценные метры проезжей части — в сюжете «360».

В словесных баталиях проходит практически каждый вечер жителей дома № 1 по улице Горшина. Одни борются за правильную парковку, другие отстаивают свое право бросать машину поближе к дому.

Ну, а вы считаете я ее подвесить должен к небу или как? А вы пробовали пройти по всему району? Я не могу найти место — это уже четвертый круг

— житель Химок.

Обвиняемую сторону, конечно, можно понять. Запрещающих знаков нет, никто не штрафует, а эвакуаторы сюда даже не заезжают. Тогда какое дело автолюбителям до того, что там говорят соседи? Только однажды подобная халатность чуть было не привела к трагедии.

Вчера стал случайным

свидетелем-очевидцем, как пожарная машина пыталась пробиться на вызов. И в итоге машина проехала метров 10, дальше она физически не смогла проехать, мешали припаркованные машины

Жители дома записали видео, чтобы было наглядное доказательство того, что схему движения во дворе менять просто необходимо, причем срочно. Пожарная машина полчаса пыталась преодолеть расстояние в 300 метров, в то время как горела

чья-то квартира.

История закончилось хорошо, только пожарным пришлось импровизировать. Бросили машину и побежали пешком. Соседи считают, что просто повезло, ведь никто не знает, когда помощь спасателей понадобится в следующий раз. Решение членов инициативной группы — изменить схему движения во дворе, повесить знаки.

Но меня не слышат в администрации, которая ссылается, что это дело управляющей компании и собственников. Но в управляющей компании все наши просьбы, требования игнорируют.

— Сергей, член инициативной группы, житель Химок.

Впрочем, сами коммунальщики успокаивают — они реагируют на просьбы жителей. Вот только дело затянулось.

Как оказалось, уже давно есть подготовленное решение. В ближайшем будущем двор должен преобразиться. Будут и запрещающие парковку знаки, и одностороннее движение — схема почти полностью совпадает с тем, как видят жильцы свой двор.

Знак «стоянка запрещена» мы планируем установить на въездах-съездах

с пандусов, чтобы когда человек заезжал на дворовую территорию, он уже понимал, что стоянка здесь ограничена

Дмитрий Дубровин , старший инженер по благоустройству группы компании «ПИК».

Теперь дело за малым — собственникам нужно проголосовать. Опросами будут заниматься консьержи. Если большинство жильцов окажется «за», то знаки и разметка появятся тут уже через четыре недели.