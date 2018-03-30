Жители Химок борются за парковку в собственном дворе 

Жители дома №1 по улице Горшина в Химках столкнулись с настоящей парковочной диллемой. По вечерам оставленные машины буквально блокируют выезд другим, а во вдор ведут всего два въезда, которые часть жильцов тоже использует в качестве паркинга. Однажды пожарная машина просто не смогла проехать на вызов в одном из подъездов. Чем закончилась эта ситуация, как жители сейчас борятся за ценные метры проезжей части — в сюжете «360».
В словесных баталиях проходит практически каждый вечер жителей дома № 1 по улице Горшина. Одни борются за правильную парковку, другие отстаивают свое право бросать машину поближе к дому.
Ну, а вы считаете я ее подвесить должен к небу или как? А вы пробовали пройти по всему району? Я не могу найти место — это уже четвертый круг
— житель Химок.
Обвиняемую сторону, конечно, можно понять. Запрещающих знаков нет, никто не штрафует, а эвакуаторы сюда даже не заезжают. Тогда какое дело автолюбителям до того, что там говорят соседи? Только однажды подобная халатность чуть было не привела к трагедии.
Вчера стал случайным
свидетелем-очевидцем, как пожарная машина пыталась пробиться на вызов. И в итоге машина проехала метров 10, дальше она физически не смогла проехать, мешали припаркованные машины
— Владимир Митрохин, житель Химок.
Жители дома записали видео, чтобы было наглядное доказательство того, что схему движения во дворе менять просто необходимо, причем срочно. Пожарная машина полчаса пыталась преодолеть расстояние в 300 метров, в то время как горела
чья-то квартира.
История закончилось хорошо, только пожарным пришлось импровизировать. Бросили машину и побежали пешком. Соседи считают, что просто повезло, ведь никто не знает, когда помощь спасателей понадобится в следующий раз. Решение членов инициативной группы — изменить схему движения во дворе, повесить знаки.
Но меня не слышат в администрации, которая ссылается, что это дело управляющей компании и собственников. Но в управляющей компании все наши просьбы, требования игнорируют.
— Сергей, член инициативной группы, житель Химок.
Впрочем, сами коммунальщики успокаивают — они реагируют на просьбы жителей. Вот только дело затянулось.
Как оказалось, уже давно есть подготовленное решение. В ближайшем будущем двор должен преобразиться. Будут и запрещающие парковку знаки, и одностороннее движение — схема почти полностью совпадает с тем, как видят жильцы свой двор.
Знак «стоянка запрещена» мы планируем установить на въездах-съездах
с пандусов, чтобы когда человек заезжал на дворовую территорию, он уже понимал, что стоянка здесь ограничена
— Дмитрий Дубровин, старший инженер по благоустройству группы компании «ПИК».
Теперь дело за малым — собственникам нужно проголосовать. Опросами будут заниматься консьержи. Если большинство жильцов окажется «за», то знаки и разметка появятся тут уже через четыре недели.