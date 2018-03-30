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МТС запустил новую рекламную кампанию с резидентом Comedy Club
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МТС запустил новую рекламную кампанию с резидентом Comedy Club 

Sostav.ru 40 минут назад
Фото: Sostav.ru
МТС запускает федеральную рекламную кампанию с резидентом «Comedy Club» и игроком КВН в поддержку старта продаж онлайн-касс для малого и среднего бизнеса.
Онлайн-касса от МТС — «умный» кассовый аппарат, закрывающий все потребности предпринимателей, которые по обновленному закону обязаны вести расчеты с помощью онлайн-касс. Решение позволяет открыть свое дело в сфере торговли или услуг, а также привести в соответствие нормам закона уже поставленный бизнес-процесс.
«За недорогой онлайн-кассой — это теперь к МТС» — основной посыл рекламной кампании. В легкой и комедийной форме компания демонстрирует, что онлайн-касса необходима любому бизнесмену — от простого фермера до изысканного кондитера.
В рекламном ролике между посетителями салона МТС завязывается забавный диалог, в котором актеры играют смыслами и фразеологизмами, в которых есть слово «касса». Звездой кампании стал резидент шоу «Comedy Club» и КВНщик Демис Карибидис.
«МТС представила рынку инновационное решение, доступное и необходимое сегодня практически каждому бизнесмену в сфере торговли и услуг. Мы показали в рекламной кампании небывалую востребованность онлайн-касс в игровой форме. Юмор как никогда уместен: ведь, казалось бы, вынужденная мера — переход на новое оборудование — может обернуться для бизнеса не головной болью, а приятным походом в ближайший салон МТС, а также стать драйвером развития дела их жизни. C нашим решением предприниматели строят и развивают бизнес легко и непринужденно», — рассказывает директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Наталия Глаголева.
В интегрированной рекламной кампании МТС задействованы такие каналы коммуникаций, как ТВ, ООН, радио, Интернет и POS.
Прероллы
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Наталия Глаголева Мария Яковлева Елена Крымская Елена Исакова
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