Пять правил беспроигрышного резюме

Пока любой работодатель мечтает принять в свою команду грамотного, результативного и лояльного сотрудника, каждый соискатель хочет попасть в руки надежного, понимающего и современного работодателя. Что же делать, чтобы из потока одинаковых резюме отобрали именно ваше? Опытные руководители и кадровики поделились с редакцией «МИР 24» своими советами о том, как составить идеальное резюме и попасть на работу мечты.

Правило 1. Никаких фото с котиками

{} Одно из правил успешного резюме — уместно выделиться из общей толпы соискателей, рассказывает директор по персоналу агентства недвижимости «БИГ Риэлти» Алла Ремзова. Для работодателя, который никогда не видел вас, запоминающимся пунктом резюме станет качественная фотография на нейтральном или деловом фоне.

«К сожалению, ежедневно я встречаю резюме, где соискатель на серьезную должность присылает фотографию с рыбалки, себя на фоне наряженной елки, в обнимку с девушкой или котенком, открыто демонстрирует татуировки на торсе или фигуру в купальнике. Не поленитесь заказать для резюме фотосессию или попросите друзей сфотографировать вас на деловом фоне. Поверьте, работодатель это оценит», — отмечает эксперт.

Если вы ищете работу в творческой сфере, выделиться поможет видеорезюме. Строится оно по всем правилам классического: динамично, коротко и образно расскажите о том, на какую должность вы претендуете, чем талантливы и почему стремитесь работать именно в этой компании.

Технически создать такую презентацию сложнее, но живое и качественное видео с хронометражем до 1,5–2 минут гарантированно повысит ваши шансы попасть на собеседование в числе первых.

Правило 2. Все важное — в первых абзацах

{} Соблазну рассказать о себе все и сразу часто поддаются люди, которые очень хотят попасть на ту или иную должность. Какой бы значимой вам ни казалась информация о том, что вы воспитываете трех собак, занимаетесь вязанием или собираетесь пробежать летний марафон, умейте отделять зерна от плевел и смотреть на резюме глазами работодателя.

В резюме должна быть указана только та информация, которая напрямую раскрывает ваши профессиональные качества. Оптимальный объем, который легко воспринимается для читателя — не более 1 — 1,5 страниц с описанием опыта работы за последние 5 — 7 лет.

Соискателям с богатым опытом трудоустройства лучше остановиться на последних 2 — 3 местах работы, так как руководителя в большей степени будет интересовать не то, как вы начинали карьеру, а то, какого специалиста он принимает на работу сейчас. Поэтому заполнять графу «Опыт работы» нужно в обратном хронологическом порядке — от последнего места работы к первому.

Олег Цетович. «Подробности вашей личной жизни или религиозные убеждения мало волнуют будущего работодателя. Об обязанностях, достижениях и опыте работы лучше говорить максимально конкретно — с цифрами и фактами. Важно давать в резюме фактуру и специфику, а выводы будущий руководитель сделает сам», — отмечает старший менеджер по подбору персонала компании Coca-Cola HBC Россия

Принципом «Краткость — сестра таланта» при составлении резюме стоит руководствоваться и еще по одной причине. При большом наплыве кандидатов на одну должность HR-специалисты компании просматривают резюме в течение 30 — 60 секунд, поэтому обращают внимание только на первые два — три абзаца резюме, делится консультант рекрутинговой компании Hays Наталья Челомбиева.

Именно в первые абзацы резюме нужно вложить всю самую важную для работодателя информацию — контакты, персональные данные, профессиональный опыт, сведения об основном и дополнительном образовании, курсах. Опыт логично разделить по двум смысловым блокам: функционал и достижения.

Конечно, не забудьте в теме письма и самом резюме прописать название вакансии, на которую вы претендуете. Алла Ремзова вспоминает о курьезных случаях, когда соискатели прописывали целый список должностей в одном письме: «Менеджер по продажам/руководитель отдела/директор» или «Водитель/курьер/массажист», а один из соискателей и вовсе не проверил письмо перед отправлением и указал в названии вакансии должность «ЧухЧух». Если вы действительно рассматриваете несколько вакансий, составьте два резюме и отправьте их разными письмами.

Правило 3. Напишите мотивационное письмо

{} О том, что универсальное резюме малоэффективно, говорят большинство опрошенных «МИР 24» экспертов.

Надежный способ доказать, что вы лучший из толпы кандидатов именно на эту должность — мотивировать свое желание стать частью компании. То есть написать сопроводительное письмо.

Еще пять лет назад сопроводительное письмо считали требованием только в иностранных компаниях. Теперь прогрессивные российские работодатели обращают не меньшее внимание на мотивацию сотрудника, который присылает свое резюме.

За основу письма можно взять требования к самой вакансии, успешный кейс из вашей карьеры и объяснить, чем вы можете быть полезными компании и как работа в ней поможет вам достичь своей миссии. Для специалиста без опыта работы такое письмо — один из самых эффективных способов добиться приглашения на собеседование. В нем не столь важно описывать опыт, сколько объяснить, что вы готовы учиться и помогать общему делу команды. Комфортный для чтения объем сопроводительного письма — 500-700 слов.

Хорошее дополнение к мотивационному письму — ваше портфолио и список людей, готовых дать рекомендации вашей работе. В портфолио также можно коротко рассказать о том, какие профильные курсы вы прошли или проходите в данный момент, главное — полученные навыки должны быть релевантны для будущей вакансии.

Правило 4. Обращайте внимание на детали

{} В век социальных сетей игнорировать их важность для трудоустройства очень легкомысленно. С одной стороны, страница в Facebook, Вконтакте или Instagram — это ваше личное пространство, но реальность такова, что большинство прогрессивных работодателей все равно с удовольствием просматривают личные профили кандидатов на предмет неподобающего контента.

Если вы любитель выставить фотографии с вечеринки или откровенных фотосессий, на время рассмотрения вашего резюме закройте социальную сеть или архивируйте снимки, которые могут повредить вашей репутации надежного кандидата. Впрочем, впадать в крайность и уходить из социальных сетей совсем тоже не стоит. Удаленный аккаунт не меньше настораживает современных HR-щиков: если человек совсем не сидит в социальных сетях, возможно, он что-то скрывает и находится вне информационного потока.

Среди важных для первого впечатления мелочей — фотография почтового аккаунта, манера беседовать и даже название e-mail адреса, с которого присылают резюме.

Генеральный директор рекрутингового агентства In Job Юлия Мальцева вспоминает о случаях, когда кандидаты на руководящую должность присылали резюме с почтовых адресов, которые звучали как «Зайка» или «СуперДаша». К сожалению, таких кандидатов пришлось отсеивать еще на стадии первичного отбора резюме.

Наконец, не пренебрегайте и элементарными правилами делового этикета: проверяйте письма на предмет стилистических, орфографических и пунктуационных ошибок. Если вы плохо видите ошибки, введите текст в документ Word с автокорректором или попробуйте прочитать резюме в обратном порядке, от последнего абзаца к первому.

Правило 5. Не допускайте стандартных ошибок:

1. «Не лейте воды» в резюме и не старайтесь искусственно увеличить его объем. В каждой фразе должны быть конкретика, факт и простая мысль.

2. Не указывайте в рекомендациях телефоны друзей и тем более родственников. Если на момент написания письма в компанию у вас нет договоренностей с бывшими коллегами, напишите принятую фразу «Рекомендации предоставляются по запросу».

3. Не унифицируйте ваше резюме. Для каждой вакансии соискателям лучше предоставлять отдельный, тщательно продуманный текст. Любой опытный кадровик с первого взгляда определит, что вы рассылаете одно и то же письмо «веером» и с большой вероятностью отправит ваше письмо в «черный список». Потратьте время на создание портфолио и мотивационного письма.

4. Уделите внимание визуальной части. Не обязательно тратить деньги на покупку специальных шаблонов для вашего интервью. Для консервативного работодателя вполне подойдет хорошо структурированное резюме с отформатированным текстом, выровненными абзацами и стандартным шрифтом с минимальным количеством курсива, жирного шрифта или подчеркиваний.

5. Дорожите репутацией ваших бывших работодателей. Не стоит упоминать, что в вакансии вас привлек бренд компании или хорошая зарплата, лучше напишите о том, что для вас важнее деятельность компании и потенциальные задачи. Причины ухода с прошлой работы, а особенно негативный опыт, также лучше не упоминать.

«Не обязательно объяснять, что ваш начальник был самодуром, а бывшие коллеги — сплошь самовлюбленные глупцы. Даже справедливая критика воспринимается потенциальными работодателями как сигнал к отказу: «А вдруг мы не сработаемся, он и о нашей компании будет так говорить», — отмечает генеральный директор Центра развития бизнеса и карьеры «Перспектива» Наталья Сторожева.

Когда резюме уже составлено, проследите, чтобы в нем не было данных, содержащих коммерческую тайну прошлых работодателей.

6. Воздержитесь от эпитетов в свой адрес. Даже если вы были лучшим менеджером всей компании, не стоит прямо писать об этом в резюме. Лучше приведите факты: «Не занимался привлечением клиентов», а «Привлек 10 новых клиентов, которые принесли компании 25% в общей доли выручки».

7. Проявляйте настойчивость. В меру. Не тревожьте лишний раз сотрудников HR-служб звонками и письмами — дожидайтесь ответа или попросите в письме прислать ответное письмо о его получении. Разместите резюме на всех рекрутинговых сайтах и методично отправляйте его по профильным вакансиям. Это кропотливый труд, который при грамотном подходе обязательно увенчается успехом.

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