В Краснознаменске загорелся закрытый полигон ТКО

Тревожные сообщения начали поступать из Краснознаменска. В соцсетях местные жители говорили о том, что в городе горит свалка, и город буквально задыхается в зловонном дыму.

Сейчас на свалке всё еще нечем дышать от гари, вокруг видны следы масштабного пожарища. Пожарная машина и химслужба спасателей работали здесь вчера весь вечер, и сегодня тушили вновь задымившийся мусор. Ксения Семенова вчера, увидев зарево над городом, первая начала бить тревогу, звонить в службу 112 и администрацию.

Ксения Семенова, жительница Краснознаменска:

— В городе воняло пластиком, жжёным, весь день и ночью, и люди жаловались, и в детском саду дети кашляли! Дежурный говорил, что да, у нас в администрации тоже пахнет, все страдаем, две машины ездят, заливают!

Официально свалка больше года как закрыта, отходы из Краснознаменска должны возить в Барсуковку. Но мусор здесь свежий, утверждает местная жительница. Вот хотя бы эта пачка из-под молока.

После звонков Ксении свалку действительно начали экстренно тушить, в администрации отметают предположения о специальном поджоге.

— Более года полигон значится закрытым, я думаю, скорее чья-то шалость, неосторожность, и это никак не связано с сокрытием размещения отходов.

Поскольку свалка горит уже не первый раз этой весной, краснознаменцы опасаются у себя повторения нашумевшей истории Волоколамского полигона.