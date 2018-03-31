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В Краснознаменске загорелся закрытый полигон ТКО
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В Краснознаменске загорелся закрытый полигон ТКО 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Тревожные сообщения начали поступать из Краснознаменска. В соцсетях местные жители говорили о том, что в городе горит свалка, и город буквально задыхается в зловонном дыму.
Сейчас на свалке всё еще нечем дышать от гари, вокруг видны следы масштабного пожарища. Пожарная машина и химслужба спасателей работали здесь вчера весь вечер, и сегодня тушили вновь задымившийся мусор. Ксения Семенова вчера, увидев зарево над городом, первая начала бить тревогу, звонить в службу 112 и администрацию.
Ксения Семенова, жительница Краснознаменска:
— В городе воняло пластиком, жжёным, весь день и ночью, и люди жаловались, и в детском саду дети кашляли! Дежурный говорил, что да, у нас в администрации тоже пахнет, все страдаем, две машины ездят, заливают!
Официально свалка больше года как закрыта, отходы из Краснознаменска должны возить в Барсуковку. Но мусор здесь свежий, утверждает местная жительница. Вот хотя бы эта пачка из-под молока.
После звонков Ксении свалку действительно начали экстренно тушить, в администрации отметают предположения о специальном поджоге.
Евгений Орлов, замглавы администрации Краснознаменского городского округа:
— Более года полигон значится закрытым, я думаю, скорее чья-то шалость, неосторожность, и это никак не связано с сокрытием размещения отходов.
Поскольку свалка горит уже не первый раз этой весной, краснознаменцы опасаются у себя повторения нашумевшей истории Волоколамского полигона.
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