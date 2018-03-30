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Суд окончательно решил судьбу Центра Рерихов
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Суд окончательно решил судьбу Центра Рерихов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Суд принял решение относительно кассационной жалобы международной общественной организации «Международный Центр Рерихов». Документ имеется в распоряжении «Ленты.ру».
Судья определил отказать в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда. «Доводы кассационной жалобы не опровергают выводы арбитражных судов, направлены на переоценку соответствующих обстоятельств дела, установленных судами, не подтверждают существенных нарушений судами норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела», — говорится в документе.
Суды первой и апелляционной инстанций, на решение которых подана жалоба, по словам судьи, исходили из следующего: «ответчик не выполняет обязанности по поддержанию переданных ему в безвозмездное пользование объектов нежилого фонда в исправном состоянии, а также по их содержанию, существенно ухудшает состояние объектов нежилого фонда; часть помещений в спорных зданиях используются Организацией для складирования полиграфической продукции и гостиницы, часть находятся в неудовлетворительном состоянии; здания фактически используются третьими лицами».
Ранее в марте стало известно, что сотрудники правоохранительных органов арестовали имущество бывшего председателя правления Мастер-банка Бориса Булочника. В список арестованных в рамках уголовного дела предметов попали картины и рисунки Николая и Святослава Рерихов и мемориальные предметы семьи художников, переданные Булочником в Международный Центр Рерихов (МЦР).
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