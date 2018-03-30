Суд окончательно решил судьбу Центра Рерихов

Суд принял решение относительно кассационной жалобы международной общественной организации «Международный Центр Рерихов». Документ имеется в распоряжении «Ленты.ру»

Судья определил отказать в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда. «Доводы кассационной жалобы не опровергают выводы арбитражных судов, направлены на переоценку соответствующих обстоятельств дела, установленных судами, не подтверждают существенных нарушений судами норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела», — говорится в документе.

Суды первой и апелляционной инстанций, на решение которых подана жалоба, по словам судьи, исходили из следующего: «ответчик не выполняет обязанности по поддержанию переданных ему в безвозмездное пользование объектов нежилого фонда в исправном состоянии, а также по их содержанию, существенно ухудшает состояние объектов нежилого фонда; часть помещений в спорных зданиях используются Организацией для складирования полиграфической продукции и гостиницы, часть находятся в неудовлетворительном состоянии; здания фактически используются третьими лицами».