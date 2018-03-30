Кому установят памятник в сквере на Садовой/Ленинградской решат самарцы

В здании гимназии №3 состоялась встреча главы Самары Елены Лапушкиной и властей Самарского района с жителями, сообщает администрация областного центра.

Встреча началась с отчета главы районной администрации Максима Харитонова о проделанной в 2017 году работе. Он отметил, что в преддверии встречи гостей Чемпионата мира по футболу основной упор был сделан на благоустройство районных территорий и приведение улично-дорожной сети в нормативное состояние. За счет средств городского бюджета был проведен комплексный ремонт семи участков дорог — на Чапаевской от Ульяновской до Венцека, на Молодогвардейской от Венцека до Красноармейской, на Максима Горького от Крупской до Вилоновской, на Комсомольской от Максима Горького до Степана Разина , на Куйбышева от Льва Толстого до Некрасовской, на Фрунзе от Куйбышевской до Вилоновской и на Галактионовской от Венцека до Красноармейской. Кроме того, за счет собственных средств району удалось картами отремонтировать дороги еще по 71 адресу.

По словам Максима Харитонова, особое внимание в 2017 году также было уделено содержанию и ремонту контейнерных площадок, установке газонных ограждений, ремонту фасадов многоквартирных домов и объектов культурного наследия, борьбе с незаконной рекламой и нелегальными объектами потребительского рынка, озеленению и санитарной обрезке деревьев.

Навести порядок в Самарском районе в значительной мере помогла президентская программа «Формирование комфортной городской среды». В 2017 году в рамках ее реализации были благоустроены 33 дворовые территории, отремонтированы фасады 11 домов, заасфальтированы дворовые проезды, установлены малые архитектурные формы и первая в районе полноразмерная ледовая площадка, на которой уже этой зимой тренировалась дворовая хоккейная команда «Молния».

В 2018 году в рамках программы будут благоустроены не только дворы, но и общественные пространства. В лист для рейтингового голосования по Самарскому району, которое прошло 18 марта, вошли шесть территорий. Это набережная от Комсомольской до Венцека, сквер на Хлебной площади, сквер на пересечении Ленинградской и Садовой, сквер на пересечении Степана Разина и князя Григория Засекина , территория, прилегающая к трамвайному кольцу на Хлебной площади, и территория на пересечении Кутякова и Водников. Наибольшее количество голосов самарцы отдали за две общественные зоны — территорию, прилегающую к трамвайному кольцу на Хлебной площади, и сквер на пересечении Ленинградской и Садовой. Именно эти зоны будут благоустроены уже в этом году в соответствии с дизайн-проектами, утвержденными жителями. На территории возле трамвайного кольца на Хлебной площади появится мощеный тротуар и пешеходная зона, цветники, газоны, деревья и биотуалеты. При этом, существующие места для торговли пенсионеров будут не только сохранены, но и благоустроены.

Лидер по количеству голосов — сквер на пересечении Ленинградской и Садовой — приобретет асфальтовое и плиточное покрытие, детскую площадку с антитравматическим покрытием, новые светильники, зеленый газон, урны, деревья, цветники и скульптурную композицию. Какую именно — решат жители путем голосования. Им предстоит выбрать, память какого горожанина, имеющего отношение к Самарскому району, увековечить: героя Советского Союза Сергея Коновалова , доктора педагогических наук, профессора Николая Магомедова, сценариста, кинодокументалиста Бориса Свойского или блаженного Пини Гофмана, ставшего городской легендой.

Во время обсуждения интересующих жителей вопросов была поднята тема о дальнейшей судьбе здания бывшего реального училища. Самарцам рассказали, что не так давно училище было передано в муниципальную собственность, и сейчас идут работы по подготовке к его консервации. Параллельно с этим изыскиваются средства на проведение дальнейших работ по восстановлению здания.

«Объект действительно знаковый, мы приложим максимум усилий для того, чтобы его сохранить и вдохнуть в него новую жизнь», — сказала Глава города.

По завершении встречи Елена Лапушкина поблагодарила жителей за активное участие в жизни района и заверила, что все прозвучавшие вопросы будут внесены в протокол и взяты на особый контроль.