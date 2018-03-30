Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». СЗФО. Выпуск № 46

В горизбиркоме ждут Памфилову ЦИК на этой неделе оставил без премии по итогам выборов глав избиркомов Севастополя и Петербурга. Впрочем, это не главная проблема Виктора Панкевича — в северной столице с проверкой ожидается лично Элла Памфилова. По слухам, среди прочего вопросы у ЦИК возникли к массированной «чистке» списков избирателей, когда несколько десятков тысяч обычно не голосующих петербуржцев открепили в другие регионы, что заметно повлияло на показатели явки. Предполагаемые авторы победной схемы в городских органах власти показывают пальцами друг на друга.

Комментарий: серьезный знак для региона

«Пока все еще отыгрывают выборы, они прошли удачно, повод для отставок (губернаторов) и кадровых изменений среди вице-губернаторов у нас, в Петербурге и Ленобласти из-за их результатов отсутствует. Но сейчас будет идти атака на избирательную комиссию Петербурга, и основной вопрос — все остановится на одном Панкевиче или будет более серьезное разбирательство. Если более серьезное, то второй вопрос — в чью сторону оно пойдет, в сторону законодательного собрания или Смольного. Эта та интрига, которая сейчас есть, ожидающийся приезд Памфиловой — достаточно серьезный знак для региона», — сказал «ФедералПресс» политолог Дмитрий Солонников . Между тем, по последним слухам, ревизионная комиссия начнет работу в городе в понедельник, но возглавит ее не Памфилова, а член ЦИК Александр Кинев

Полтавченко не пришел на митинг

По некоторым оценкам, власти города после трагедии в Кемерове выглядели не очень хорошо. Обвинения в проведении официального митинга на Дворцовой параллельно с гражданской акцией на Марсовом поле, анонсированной до объявления национального траура, выглядят несколько надуманными. Такая ситуация была во многих регионах. Но и на Дворцовой Георгий Полтавченко не выступил. Губернатор возложил цветы у стихийного мемориала у Александровской колонны за полчаса до начала митинга и уехал на футбол. Товарищеский матч « Россия Франция » глава города смотрел с вице-премьером Виталием Мутко . Кстати, спикер заксобрания Вячеслав Макаров на митинге к людям вышел. Говорят, что Полтавченко еще не очень повезло, что на негативном фоне Кемерово в Петербурге в один день произошли два крупных пожара. Обошлось без жертв, но никаких заявлений городских властей не последовало.

Комментарий: непрофессиональные действия

«Губернатор не понимает, что есть моменты, когда необходимо, чтобы он выступил где-то, что нужно делать в критических ситуациях, как эта трагедия. Он не умеет общаться с людьми и ведет себе как минимум неподобающим образом. Любители футбола — это их личное дело, пойти ли на развлечения. Но руководитель города, который выражает мнение людей, должен был не поехать туда, а выступить с какими-то словами, показать, что это огромная трагедия — погибли дети, а не орать на стадионе «Зенит» — чемпион» или «Ахмат» — сила». Он не понимает, что нужно горожанам, это непрофессиональные действия, ошибки», — сказал «ФедералПресс» политолог, доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор.

Новое дело на стадионе

Правоохранительные органы в очередной раз заинтересовались уже построенным стадионом на Крестовском острове. По данным СМИ, в Москве СК возбудил уголовное дело о мошенничество в особо крупном размере. Официально о расследовании не сообщалось, профильные петербургские чиновники от комментариев воздерживаются. Между тем, как говорят источники «ФедералПресс», следователей заинтересовала деятельность компании «Атлант» по сооружению кровли стадиона. По некоторым данным, речь идет о «задвоении» контрактов, когда одна и та же работа оплачивается дважды.

Комментарий: гендиректор уже в бегах

Источник «ФедералПресс» в строительном блоке Смольного рассказал, что внутренняя проверка так называемых задвоений не выявила. «Проверку всех смет проводили два раза», — сказал он. Знакомый с ходом строительства источник «ФедералПресс», рассказал, что во время передачи стройки от «Транстроя» к «Метрострою» при смене генподрядчика руководство «Атланта» решило воспользоваться ситуацией и попытаться получить деньги за уже выполненные работы по кровле стадиона. «Как говорят, это где-то 200 млн рублей. А гендиректор „Атланта“ вроде бы уже в бегах», — сказал собеседник агентства. Согласно СПАРК, компания ООО «Атлант» зарегистрирована в 2013 году, основным владельцем и гендиректором является Иван Оселедец. Выручка по итогам 2016 года составила почти полмиллиарда рублей.

Пивоварова назначили к выборам

На этой неделе петербургский оппозиционер Андрей Пивоваров, который ранее возглавлял «Открытую России» в регионе, избран федеральный координатором организации. Говорят, что фактически это начало подготовки к муниципальным выборам в городе в 2019 году. Еще в январе бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков и Пивоваров объявили о создании в Петербурге «муниципального убера» по лекалам удачной кампании оппозиции в Москве в 2017 году. Наблюдатели вспомнили и анонс новой партии Собчак и Гудкова, которая, естественно, будет участвовать во всех выборах в крупных городах. При этом Ксения Анатольевна 18 марта обошла в Петербурге не только Явлинского, но и Жириновского. Так что возможность новой партии провести своих муниципалов в почти монопольную зону ЕР не выглядит фантазией.

Комментарий: это конспирология

«Ну, это все какая-то конспирология. Старт кампании был дан в еще январе, когда мы объявили о создании «муниципального убера». О моем избрании речь тогда не шла, как и о создании «Партии перемен». Как и говорилось ранее, это будет надполитическое объединение, а не партийный проект», — сказал «ФедералПресс» Андрей Пивоваров.

Ленинградская область

Дрозденко перетасует колоду

Ходят слухи, что чиновничью колоду в регионе в очередной раз перетасуют: в течение ближайших двух недель лишатся своих постов один вице-губернатор, два председателя комитетов и один глава районной администрации. Первым уйдет глава Всеволожского района 39-летний Андрей Низовский (впрочем, недалеко — ему вроде бы будет предложена должность руководителя комитета по управлению госимуществом), на его место во Всеволожский район скатится с региональных высот вице-губернатор по строительству Михаил Москвин , которого, в свою очередь, сменит глава комитета по строительству Виталий Жданов. Говорят, что Низовский, который полтора года возглавлял «золотой» район на границе Петербурга, место притяжения для строителей жилья, не смог найти общий язык с крупными застройщиками.

Комментарий: губернатор разочарован

В правительстве эту информацию официально не подтверждают, но источник «ФедералПресс», близкий к региональной власти, не отрицает близости кадровых перемен на областном и муниципальном уровне. «Перестановки в самое ближайшее время в связи с продолжающейся административной реформой наверняка начнутся», — сказал собеседник агентства. Причины ухода главы Всеволожского района не раскрываются, говорят, что губернатор сказал одно слово: «разочарован». Напомним, что ранее Дрозденко опроверг слухи, что Андрей Низовский его родственник.

Налоговая закрывает транспорт

По слухам, местные налоговики в обход региональных властей попросили Москву согласовать банкротство предприятия «Псковпассажиравтотранс». В настоящее время компания обслуживает 600 тысяч человек. Автором «блестящей» идеи оставить регион без общественного транспорта называют нового главу областного управления ФНС Сергея Токарева , который работает в Пскове полгода. «Видимо, Токарев видит себя в роли этакого санитара леса, грозы неэффективных провинциалов, и эту картинку хочет продать федеральному руководству — мол, заберите меня скорее к себе в Москву из этой дыры», — пишет канал «Скобаристан». Кроме того, главный налоговик, как говорят, едва не довел до банкротства Псковскую типографию, на здание которой претендует один из местных игроков на рынке недвижимости. Крупный бизнес начал задумываться о перерегистрации и выплате налогов в Петербурге — там как-то спокойнее.

Комментарий: нужно поддержать предприятие

«Врио губернатора области Михаил Ведерников действительно акцентировал внимание, в том числе и управления ФНС России по Псковской области на необходимости поддержать предприятие и способствовать его развитию», — сообщили «ФедералПресс» в администрации области. Между тем, о намерениях ФНС запустить процедуру банкротства в отношении «Псковпассажиравтотранс» в официальных источниках пока не сообщалось.

Внутриполитическое министерство расформируют В регионе ходят слухи, что министерство по муниципальному развитию и внутренней политике в самом скором времени будет расформировано и преобразовано в агентство или управление. По данным из разных источников, вице-премьер Александр Торба , возглавляющий министерство, покинет свой пост, а внутреннюю политику будет курировать первый зампред и руководитель аппарата правительства Алексей Родин . Озвучиваются предположения, что в связи с понижением статуса внутриполитического ведомства муниципальным образованием будет уделяться меньшее внимание. С другой стороны, фигура Родина воспринимается как намерение губернатора более жестко контролировать сферу внутренней политики.

Комментарий: нескоро и ничего не изменит Планов таких нет, сказал «ФедералПресс» глава пресс-службы правительства Дмитрий Лысков , добавив про расформирование: «Даже если и будет, то нескоро». Эксперты при этом пояснили, что изменение статуса внутриполитического ведомства не отразится на взаимодействии правительства с муниципалитетами. «Не будем забывать, что речь идет об органах самоуправления — ими не руководят, с ними надо взаимодействовать, налаживать межбюджетные отношения. Потому я не думаю, что в этой сфере что-то изменится», — сказал политолог Владимир Кривошеев.

Его коллега Владимир Абрамов напомнил, что подобные трансформации и раньше имели место, в частности, при губернаторе Николае Цуканове за внутреннюю политику отвечал руководитель аппарата правительства. «В статусе агентства, управления, хоть департаментом обзови, курирующая роль никуда не денется. Может, уменьшится объем сотрудников, но объем работы будет примерно такой же. Как правило, административные реформы и проводятся для оптимизации штата и сокращения расходов», — сказал Абрамов.

Ожидается череда отставок глав муниципалитетов

Комментарий: прогнозы основаны на рейтинге глав муниципалитетов

В рейтинге глав муниципальных образований за 2017 год, составленный Министерством по внутренней политики на основе опроса населения, руководитель Славска Панфилов занимает одну из нижних строчек. С ним соседствуют главы, которым, как правило, и предписывают скорые отставки. Примечательно, что самый низкий рейтинг — у бывшего главы Пионерского Евгения Михейкина , который ушел в отставку по требованию губернатора Алиханова из-за махинаций с землей. В то же время у экс-руководителя Светлогорска Александра Ковальского , подавшего в отставку после крайне неприглядной истории с ложным сообщением о нападении, был один из лучших показателей народного одобрения.

Депутаты показали самостоятельность

В среду Новгородская областная дума отклонила законопроект регионального правительства о выделении 104 млн рублей из дорожного фонда на систему видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Представители всех фракций отметили, что средств в дорожном фонде области и так немного, и целесообразнее их потратить на ремонт дорог. Председатель думы Елена Писарева даже отчитала вице-губернатора Тимофея Гусева за низкое качество подготовки законопроекта. Политический фейсбук заметил это событие и посчитал, что областной парламент решил продемонстрировать самостоятельность от исполнительной власти.

Комментарий: облдума вернулась в ритм быстрее правительства

«Индикатор для объявления самостоятельности слабый, и он интересен с другой стороны. Президентская избирательная кампания значительно отвлекла все уровни власти от их непосредственных обязанностей по текущим темам и проблемам. Инициативу депутатов в этом смысле можно назвать прямым возвращением к своим основным обязанностям, в отличие от исполнительной, остающейся в прострации предвыборных обещаний», — отметил в разговоре с «ФедералПресс» новгородский политолог Александр Жуковский

Продолжается кампания против Парфенчикова

Петрозаводске активно циркулируют слухи о возможной отставке главы Карелии Артура Парфенчикова. Из кулуаров и политических телегам-каналов они постепенно перебираются на страницы региональных и даже федеральных СМИ. На фоне сообщений об информационной кампании, якобы развернутой против бывшего главного судебного пристава страны, слухи начинают постепенно обрастать плотью. Впрочем, по мнению карельского политолога Анатолия Цыганкова , объективных свидетельств горячей информационной войны нет.