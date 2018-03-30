«У России и Бразилии, несмотря на схожесть, различная экономическая история»

«У России Бразилии , несмотря на схожесть, различная экономическая история. Но общее то, что правительства на определенном этапе истории играли очень важную роль. Хотя уже сегодня, в отличие от России, в Бразилии правительство начало играть меньшую роль в регулировании экономики.

Разница в том, что в Бразилии правительство „придумало“ некоторые индустрии в экономике для населения, однако не контролировало компании непосредственно в этих индустриях. Многие крупные компании начинали свою историю с участием государственных средств. А сейчас уже это — просто частные компании. Все основное производство, добыча полезных ископаемых — это все частные усилия.

Но в Бразилии все это произошло не в одну секунду. С 1963 по 1985 годы Бразилия была в военном, милитаристском развитии. В 1988 году после принятия Конституции многие слои населения, которые были лишены своих прав, отвоевали права, которые были их естественными правами на достойную жизнь.

Но случилось так, что трудовое право вошло в конфликт с правами в Конституции. Ведь государство обязано обеспечить эти права и сделать их возможностями с точки зрения экономики.

В Бразилии, как и в России, есть также проблемы с развитием регионов. До сих пор большая часть экономики находится у нас на юге и юго-востоке страны. Постепенно бразильские регионы поднимаются. Во-первых, благодаря пищевому производству. В 1970-х гг. Бразилия была страной-импортером. Сейчас она на втором месте по экспорту пищевых товаров. И большая часть пищевых производств расположены на северо-востоке и в центре страны — в регионах, которые прежде были совсем не развиты.

Вторым важным пунктом преодоления отсталости регионов была социальная инклюзия, то есть борьба с бедностью. За последние годы у нас более 40 миллионов людей перешли этот порог, и поэтому экономически эти регионы стали более развиты.

Традиционно НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские отрасли) были расположены у нас на Севере. Но сейчас, с учетом пропорций роста, они появились уже и на юге, где их прежде не было. И в центральных регионах НИОКР тоже активно развивается.

У нас есть много примеров государственно-частного партнерства, но нам нужно больше. Многое развивается и в части концессий, например, и в части проектного финансирования. Государство дает деньги, но их инвестиционная привлекательность оценивается конкретным результатом. У нас, например, много больниц управляется частными операторами, хотя на это деньги изначально целенаправленно дает государство».