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СМИ: экономные швейцарцы начали выкидывать мусор во Франции
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СМИ: экономные швейцарцы начали выкидывать мусор во Франции 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Мир24
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Жители Швейцарии, не желающие платить за утилизацию мусора, нашли неожиданное решение проблемы, пишет Le Parisien.
Как заявляют представители таможни Франш-Конте (французский регион, граничащий со Швейцарией), только за прошлый год они задержали 140 швейцарцев, которые собирались оставить мусорные мешки в соседней стране. Им выписали штраф в 150 евро, после чего некоторые правонарушители точно решили выбросить мусор во Франции, потому что «уже заплатили».
Одного из «мусорных туристов», как их называют во Франш-Конте, удалось найти по выброшенным документам в мешках, которые он оставил на обочине.
По оценке французских властей, за год им удалось предотвратить ввоз в страну приблизительно десяти тонн мусора, хотя наиболее хитрым соседям все-таки удается подкидывать им бытовые отходы.
Причиной такого странного поведения швейцарцев стали очень высокие цены на утилизацию отходов. В некоторых регионах мусор выбрасывать можно только в специальных мешках, одобренных местными властями, в других установлены электронные урны, которые взимают платы за каждый килограмм мусора. Разовый выброс мусора обходится жителям страны в примерно два швейцарских франка (приблизительно 120 рублей).
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