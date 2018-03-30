«Звезда» публикует секретный документ из спектральной библиотеки США по «делу Скрипаля»

«У меня есть распечатка странички этой спектральной библиотеки, в которой приведен масс-спектр [вещества]. Это типовая страница. Приведена формула этого вещества. Хочу повторить, что это один из вариантов «Новичка», который был представлен в книге Мирзоянова. А 234 — так оно обозначено в книге. Здесь приведены его характеристики — масса, брутто — формула.

Из этой страницы можно понять, что формула эта совпадает с той формулой, которую привел Мирзоянов в своей книге, где назвал его сильнотоксичным веществом, относящимся к «Новичкам»», — заявил Рыбальченко.

(Вил Мирзоянов — советский и российский химик, эмигрировавший в США , в середине 2000-х годов опубликовал книгу, в которой раскрыл формулу данного вещества — прим.ред.)

По словам Рыбальченко, формула была внесена в спектральную библиотеку в 1998 году. Однако после обновления базы данных библиотеки в 2014 году, это вещество оттуда исчезло.

Ученый считает, что после применения отравляющего вещества потерпевшим мог быть введен антидот.

«Антидот в любых случаях помогает, всегда, когда наблюдаются первые признаки поражения. Насколько они эффективны по отношению к данному веществу — данных нет», — говорит Рыбальченко.

Британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в городе Солсбери. Власти Великобритании без каких-либо доказательств обвиняют Россию в произошедшем инциденте.

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